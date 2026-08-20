Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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Там, где умирали самые читать дальше уменьшить ловкие и отчаянные американцы во время вьетнамской войны, местные партизаны жили, обсуждали планы, лечили соратников в подземном госпитале.



За пять часов индивидуальной экскурсии на русском языке вы узнаете историю отчаянной защиты своей земли. Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные части тоннелей, растянувшихся по разным подсчётам от 150 до 300 километров.Там, где умирали самые

Екатерина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $250 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Тоннели Кучи — это 200 километров трёхуровневых подземных лабиринтов около г. Хошимин(Сайгон), в которых укрывались партизаны во время войны с американцами. Тоннели были непросто укрытием, лабиринты служили подземной военной базой, сдесь распологался штаб, военный госпиталь, склад боеприпасов и всё, что необходимио для боеспособности большого воинского контингента. Сеть тоннелей позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам и одерживать победы многократно меньшим составом. Для борьбы с тоннелями США применяли распыление дефолиантов, вызвавшее масштабное химическое заражение воды и почвы. На экскурсии, есть возможность пострелять М 16- АК 47- М 60 и т. д.

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