Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные части тоннелей, растянувшихся по разным подсчётам от 150 до 300 километров.

Там, где умирали самые ловкие и отчаянные американцы во время вьетнамской войны, местные партизаны жили, обсуждали планы, лечили соратников в подземном госпитале.

За пять часов индивидуальной экскурсии 🧭 на русском языке вы узнаете историю 📖 отчаянной защиты своей земли.
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Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Тоннели Кучи — это 200 километров трёхуровневых подземных лабиринтов около г. Хошимин(Сайгон), в которых укрывались партизаны во время войны с американцами. Тоннели были непросто укрытием, лабиринты служили подземной военной базой, сдесь распологался штаб, военный госпиталь, склад боеприпасов и всё, что необходимио для боеспособности большого воинского контингента.
Сеть тоннелей позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам и одерживать победы многократно меньшим составом. Для борьбы с тоннелями США применяли распыление дефолиантов, вызвавшее масштабное химическое заражение воды и почвы.
На экскурсии 🧭, есть возможность пострелять М 16- АК 47- М 60 и т. д.
Что входит
  • транспорт
  • услуги русского гида
  • входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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