Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Тоннели Кучи — это 200 километров трёхуровневых подземных лабиринтов около г. Хошимин(Сайгон), в которых укрывались партизаны во время войны с американцами. Тоннели были непросто укрытием, лабиринты служили подземной военной базой, сдесь распологался штаб, военный госпиталь, склад боеприпасов и всё, что необходимио для боеспособности большого воинского контингента.

Сеть тоннелей позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам и одерживать победы многократно меньшим составом. Для борьбы с тоннелями США применяли распыление дефолиантов, вызвавшее масштабное химическое заражение воды и почвы.

На экскурсии 🧭, есть возможность пострелять М 16- АК 47- М 60 и т. д.