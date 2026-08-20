Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи

Экскурсия в тоннели Кучи: узнайте, как партизаны боролись против американцев
Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные части тоннелей, растянувшихся по разным подсчётам от 150 до 300 километров.

Там, где умирали самые
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ловкие и отчаянные американцы во время вьетнамской войны, местные партизаны жили, обсуждали планы, лечили соратников в подземном госпитале.

За пять часов индивидуальной экскурсии на русском языке вы узнаете историю отчаянной защиты своей земли.

Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи

Описание экскурсии

Тоннели Кучи — это 200 километров трёхуровневых подземных лабиринтов около г. Хошимин(Сайгон), в которых укрывались партизаны во время войны с американцами. Тоннели были непросто укрытием, лабиринты служили подземной военной базой, сдесь распологался штаб, военный госпиталь, склад боеприпасов и всё, что необходимио для боеспособности большого воинского контингента. Сеть тоннелей позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам и одерживать победы многократно меньшим составом. Для борьбы с тоннелями США применяли распыление дефолиантов, вызвавшее масштабное химическое заражение воды и почвы. На экскурсии, есть возможность пострелять М 16- АК 47- М 60 и т. д.

в любой день по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт, услуги русского гида, входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Хошимина

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