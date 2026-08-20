Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные части тоннелей, растянувшихся по разным подсчётам от 150 до 300 километров.
Там, где умирали самые
Там, где умирали самые
Описание экскурсииТоннели Кучи — это 200 километров трёхуровневых подземных лабиринтов около г. Хошимин(Сайгон), в которых укрывались партизаны во время войны с американцами. Тоннели были непросто укрытием, лабиринты служили подземной военной базой, сдесь распологался штаб, военный госпиталь, склад боеприпасов и всё, что необходимио для боеспособности большого воинского контингента. Сеть тоннелей позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам и одерживать победы многократно меньшим составом. Для борьбы с тоннелями США применяли распыление дефолиантов, вызвавшее масштабное химическое заражение воды и почвы. На экскурсии, есть возможность пострелять М 16- АК 47- М 60 и т. д.
в любой день по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт, услуги русского гида, входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
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