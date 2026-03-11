11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Хошимину включает посещение величественной пагоды Винь Нгьем, музея военной истории и рынка Ben Thanh. В храме, построенном в японском стиле, находится крупнейшая Буддийская Ассоциация Вьетнама.
Музей предлагает уникальный
Музей предлагает уникальный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение крупнейшего храма Вьетнама
- 🖼️ Уникальные экспонаты в музее военной истории
- 🛍️ Шоппинг на рынке Ben Thanh
- 🎨 Искусство лаковых изделий
- 🚗 Комфортный трансфер и гид
Что можно увидеть
- Буддистская пагода Винь Нгьем
- Музей военной истории
- Рынок Ben Thanh Market
- Выставка лаковых изделий
Описание экскурсии
Маршрут
Буддистская пагода Винь Нгьем (Vinh Nghiem). Была построена между 1964 и 1971 гг. архитектором Нгуен Баланг. Японский стиль обусловлен влиянием Японско-Вьетнамской Ассоциации, участвовавшей в строительстве пагоды. Пагода считается самой большой во Вьетнаме, на её территории находится помещение крупнейшей Буддийской Ассоциации в стране.
Музей военной истории. Является одним из самых посещаемых мест в Хошимине. Экспозиция в основном состоит из фотографий и трофейной техники и открывает новые стороны войны. Американцы сбросили на страну столько бомб, что на каждого вьетнамца «пришлось» по 100 килограммов смертоносного груза. Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы.
Рынок Ben Thanh Market. Одно из лучших мест для шоппинга в Хошимине. Этот огромный рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно, как стильные современные торговые центры, однако в нем есть своя изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей.
Выставка лаковых изделий. Искусство создания лаковых изделий было развито в середине XV столетия. Первоначально вьетнамцы использовали лак исключительно для изоляции вещей, делая их водонепроницаемыми. Рисунки создаются на лаке путем гравировки, окрашивания или инкрустации перламутром, яичной скорлупой, серебром или даже золотом.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Хошимине; транспорт по программе; русскоговорящий гид; все входные билеты.
- Дополнительные расходы: питание; индивидуальные расходы.
- Варианты транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Хошимина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2494 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший, спокойный и уверенный гид мр. Лам. Маршрут интересный, дает немного понимания города. Отличная экскурсия в музей войны. В музее жарко, но интересно. По пути по нашей просьбе остановились у обменника. Спасибо!
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Доброго времени всем. если моя честная рекомендация хоть как то поможет другим туристам,то однозначно рекомендую.
Какое было мое удивление когда я встретила гида который был у нас в 2023 году.
Чинь профессионал своего дела.
Вся информация,которую он преподнес я впитала как губка,настолько легко и информативно рассказывает.
Отдельное спасибо организаторам.
Какое было мое удивление когда я встретила гида который был у нас в 2023 году.
Чинь профессионал своего дела.
Вся информация,которую он преподнес я впитала как губка,настолько легко и информативно рассказывает.
Отдельное спасибо организаторам.
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Хочу высказать слова благодарности за сегодняшнюю экскурсию по Хошимину и гида Германа. Все прошло отлично: наполнение, тайминг, предоставленная информация, транспорт. Чистая машина, аккуратный водитель. Отдельное спасибо за помощь со стороны гида в решении возникшей проблемы с нашим перелетом (помог с общением с представителями автокомпании по телефону), за то, что подсказал, где вкусно и недорого перекусить и его человеческие качества.
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Экскурсия нам очень понравилась: легкая и хорошая обзорная по Хошимину. Великолепный гид Нган отлично преподносит информацию. Хороший автомобиль, водитель тактичный и доброжелательный!)))
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Т
Благодарим за отличную экскурсию! Замучали экскурсовода вопросами - девушка на все очень подробно ответила и рассказала много интересных историй, которые помогают лучше узнать Вьетнам. Мы несколько раз меняли маршрут и убирали/добавляли новые места - к нам всегда относились с пониманием и шли навстречу. Машина тоже очень комфортная. Будем в Хошимине - обязательно обратимся еще.
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П
Все прошло отлично, Ник местный хорошо знает историю своей страны и историю советского союза, было интересно слушать пересечение двух культур (СССР и Вьетнама), музей войны отдельная тяжелая тема раскрывающая всю учесть вьетнамского народа! Интересная экскурсия, рекомендую!
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Входит в следующие категории Хошимина
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