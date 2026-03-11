11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут

Буддистская пагода Винь Нгьем (Vinh Nghiem). Была построена между 1964 и 1971 гг. архитектором Нгуен Баланг. Японский стиль обусловлен влиянием Японско-Вьетнамской Ассоциации, участвовавшей в строительстве пагоды. Пагода считается самой большой во Вьетнаме, на её территории находится помещение крупнейшей Буддийской Ассоциации в стране.

Музей военной истории. Является одним из самых посещаемых мест в Хошимине. Экспозиция в основном состоит из фотографий и трофейной техники и открывает новые стороны войны. Американцы сбросили на страну столько бомб, что на каждого вьетнамца «пришлось» по 100 килограммов смертоносного груза. Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы.

Рынок Ben Thanh Market. Одно из лучших мест для шоппинга в Хошимине. Этот огромный рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно, как стильные современные торговые центры, однако в нем есть своя изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей.

Выставка лаковых изделий. Искусство создания лаковых изделий было развито в середине XV столетия. Первоначально вьетнамцы использовали лак исключительно для изоляции вещей, делая их водонепроницаемыми. Рисунки создаются на лаке путем гравировки, окрашивания или инкрустации перламутром, яичной скорлупой, серебром или даже золотом.

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