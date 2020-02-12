11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У нас нет ни каких претензий к экскурсоводу и проведенной им экскурсии. Мы забронировали экскурсию на Вашем сайте и получили билет в котором чорным по белому указано, время встречи нас в порту, какую экскурсию мы заказали и какую сумму нам надо заплатить экскурсоводу после её проведения, каково же было наше удивление, когда оказалось, что платить нам надо практически в два раза больше, т.к. в билете не указана оплата за трансфер, что поставило и нас и экскурсовода в очень не удобное положение, ведь этих денег у нас могло и не оказаться.