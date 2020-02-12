11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кафедральный собор Notre Dame de Saigon. Один из символов Хошимина, располагается на Парижской площади в центре города. По задумке французских строителей собор должен был стать копией собора Notre Dame de Paris. Но он получился абсолютно непохожим на парижский. Тем не менее, он довольно изящен, фасад выполнен в неороманском стиле, а по его стройным 60-метровым башням можно ориентироваться в городе. Я расскажу, как строился этот собор и почему вьетнамцы им очень гордятся.
Буддистская пагода Винь Нгьем (Vinh Nghiem). Была построена между 1964 и 1971 гг. архитектором Нгуен Баланг. Японский стиль обусловлен влиянием Японско-Вьетнамской Ассоциации, участвовавшей в строительстве пагоды. Пагода считается самой большой во Вьетнаме, на её территории находится помещение крупнейшей Буддийской Ассоциации в стране.
Музей военной истории. Является одним из самых посещаемых мест в Хошимине. Экспозиция в основном состоит из фотографий и трофейной техники и открывает новые стороны войны. Американцы сбросили на страну столько бомб, что на каждого вьетнамца «пришлось» по 100 килограммов смертоносного груза. Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы.
Рынок Ben Thanh Market. Одно из лучших мест для шоппинга в Хошимине. Этот огромный рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно, как стильные современные торговые центры, однако в нем есть своя изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей.
Выставка лаковых изделий. Искусство создания лаковых изделий было развито в середине XV столетия. Первоначально вьетнамцы использовали лак исключительно для изоляции вещей, делая их водонепроницаемыми. Рисунки создаются на лаке путем гравировки, окрашивания или инкрустации перламутром, яичной скорлупой, серебром или даже золотом.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда профессиональных гидов. В стоимость включены: трансфер из отеля в Хошимине; транспорт по программе; русскоговорящий гид; все входные билеты. Не включены в стоимость: питание; индивидуальные расходы. Место начала экскурсии: отель в Хошимине или другое место по договоренности. Что взять с собой: фотоаппарат/ видеокамеру, очки от солнца, шляпу, деньги и хорошее настроение. Варианты транспорта: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надежный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа; знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Свяжитесь со мной перед поездкой: я помогу купить билеты во Вьетнам, забронирую гостиницу, разработаю индивидуальный тур, помогу с трансфером, встречу в аэропорту и устрою незабываемые экскурсии по Вьетнаму. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на комфортном транспорте. Искренне надеюсь, что смогу помочь вам понять и полюбить нашу страну.
Подмена гида и быстрота подачи информации не позволили получить должное удовольствие.
Дмитрий
11 декабря 2019
Экскурсия крайне содержательна и интересна. Мы посетили много значимых мест Хошимина, гидом была сотрудница Тимура, крайне милая женщина по имени Лан. Хотим от буши выразить ей благодарность за прекрасный рассказ о народе Вьетнама, истории страны и важнейших событиях.
Однозначно можем сказать, что посещение Хошимина без такой обзорной и интересной экскурсии было бы не просто не полным, но и поверхностным. Огромное спасибо Лан за проведенное с нами время. На настолько понравилось, что на следующий день мы взяли экскурсию в дельту Меконга и что характерно снова не прогадали!
Расих
25 марта 2019
Прекрасно!
Aleksandr
18 декабря 2018
Все было лчень интересно и позновательно
Ева
21 апреля 2018
Из-за позднего прибытия в Хошимин ,к сожалению,удалось посетить не все запланированные места. Экскурсовод Зоя чудесная, любит свою страну. Общее впечатление удалось получить.
Владимр
23 декабря 2017
У нас нет ни каких претензий к экскурсоводу и проведенной им экскурсии. Мы забронировали экскурсию на Вашем сайте и получили билет в котором чорным по белому указано, время встречи нас в порту, какую экскурсию мы заказали и какую сумму нам надо заплатить экскурсоводу после её проведения, каково же было наше удивление, когда оказалось, что платить нам надо практически в два раза больше, т.к. в билете не указана оплата за трансфер, что поставило и нас и экскурсовода в очень не удобное положение, ведь этих денег у нас могло и не оказаться.
Галина
28 ноября 2017
Отличная обзорная экскурсия по Хошимин. Спасибо!
Олег
12 ноября 2017
Очень хорошая экскурсия!Ань интересный рассказчик и опытный экскурсовод!Отдельное спасибо за рекомендованное кафе вблизи отеля, где мы смогли отлично отпразновать мой день рождения!
Olga
15 марта 2017
Экскурсия отличная, рекомендую всем!!!
Тамара
27 мая 2016
Экскурсия прошла хорошо. Гидом был не Тимур, а другой молодой человек. Удивил его отличный русский язык и общий кругозор.
Только одно серьёзное неудобство: автомобиль, маленький внедорожник, был не рассчитан на 5 взрослых пассажиров (водитель, экскурсовод, 3 туриста).
И не задерживайтесь в сувенирных лавках - не хватит времени погулять по городу
Вы увидите живописные места дельты самой большой реки Вьетнама. После этой прогулки вы сможете смело сказать, что видели Азию, потому что здесь сконцентрировано все связанное с ней: рисовые поля, соломенные лачуги, фруктовые сады, старинные храмы и плавучие дома со своей уникальной атмосферой и культурой.
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Вы увидите не только главные символы города, но и достопримечательности, которые не включает стандартная обзорная экскурсия. А еще поймете, почему Хошимин называли в старину «Жемчужиной Востока» и «Парижем Индокитая». Я расскажу о французском и китайском районах города, которые, несмотря на глобализацию, сохранили потрясающий шарм и колорит.
Смешение культур, колорит памятников, атмосфера экзотики — все главное о городе от местного жителя
Смешение вьетнамской, европейской и китайской культур в Хошимине отразилось в большом количестве памятников, представляющих традиции и веру различных народов. На этой обзорной экскурсии вы посетите самые интересные из них и познакомитесь с богатой историей города.
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
Это путешествие в дельту реки Меконг оставит неизгладимые впечатления. Вы узнаете, какое огромное значение несет река для жителей ее окрестностей, окунетесь в колорит крестьянской жизни, наблюдая производство и продажу местных продуктов, оценивая традиционную кухню и фольклор.