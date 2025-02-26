Лёгкая прогулка по бульвару Нгуен Хюэ и расслабляющий круиз по реке Сайгон.
Вы увидите город с воды, сделаете красивые фотографии и насладитесь панорамами на закате или в вечерних огнях. Идеальный способ познакомиться с Сайгоном в непринуждённой атмосфере.
Описание экскурсииПрогулка по центру Сайгона Экскурсия начинается с короткой пешеходной прогулки по бульвару Нгуен Хюэ. Гид в лёгкой и увлекательной форме расскажет интересные факты о местной культуре и истории Сайгона, помогая вам познакомиться с окрестностями и настроиться на дальнейшее путешествие. Речной круиз с панорамными видами Затем вас ждёт круиз по реке Сайгон на двухпалубном катере — с верхней или нижней палубой в зависимости от выбранного билета. Расслабьтесь на борту, почувствуйте свежий речной бриз и сделайте фотографии впечатляющего горизонта города. Во время круиза вы проплывёте мимо пристани Ня Ронг, здания Bitexco, Landmark 81 и других знаковых построек вдоль реки. Особенно красиво здесь на закате, когда вода переливается розовыми, оранжевыми и золотыми оттенками, а Сайгон раскрывается как «шёлковая лента», струящаяся сквозь город. Важная информация:
- Время начала: пешеходная экскурсия проходит ежедневно в 16:00. Место встречи — Сайгонский оперный театр.
- После прогулки: вы можете присоединиться к гиду, который сопроводит вас прямо до пирса, или самостоятельно прогуляться по окрестностям и прийти на пирс к выбранному времени отправления круиза.
- Самостоятельное прибытие: если вы решите сразу отправиться на круиз без пешеходной экскурсии, пожалуйста, приходите на пирс минимум за 20 минут до отправления.
- Круиз проводится при любой погоде — рекомендуем одеться соответствующим образом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бульвар Нгуен Хюэ
- Река Сайгон
- Пристань Ня Ронг
- Здание Bitexco
- Landmark 81
Что включено
- Пешеходная экскурсия с гидом ежедневно в 16:00
- Сопровождение до причала обзорного круиза
- Входной билет
- Круиз по реке Сайгон - 45 минут
- Музыкальная программа / живая скрипка / живой саксофон / вьетнамская опера
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Сайгонский оперный театр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
М
Мы выбрали круиз на закате — это было очень красиво: огни Хошимина, отражающиеся в воде, создают особую атмосферу. Комплиментарное мороженое и живая вьетнамская музыка стали приятным и неожиданным бонусом
Н
Хотелось бы, чтобы круиз длился дольше — примерно 1,5–2 часа. Это скорее пожелание, чем претензия
М
Экскурсия оказалась намного лучше, чем мы ожидали. Спасибо V за приятное общение и всей команде на борту — персонал был невероятно дружелюбным
