1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
«Прогулка на катере вдоль живописных берегов Меконга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
«Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Популярное предложение
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
«Во время плавания по реке Сайгон на корабле Bonsai Cruise вы сможете насладиться ужином, состоящим из блюд азиатской и европейской кухонь, провести время в баре на одной из палуб, послушать живую музыку или посмотреть шоу местных артистов»
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$69 за билет
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
«Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями»
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Свободные вечерние часы в городе Хошимине мы сможем заполнить развлекательной программой и вкусным ужином на корабле курсирующем по реке Сайгон»
Расписание: каждый день с 19ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
- KKristina12 апреля 2024Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
- ННаталья31 декабря 2023Великолепное владение русским языком. Позновательно.
- ААлексей3 апреля 2023Отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 69 до 230. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Водные экскурсии в Хошимине на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024