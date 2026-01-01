Круиз
Обзорный круиз по реке Сайгон с прогулкой по бульвару Нгуен Хюэ
Начало: Сайгонский оперный театр
$23.50 за человека
Круиз
Вечер на реке Сайгон: круиз с ужином и музыкой
Начало: Трансфер из отеля
«Ужин и атмосфера Во время круиза вас ждёт тщательно приготовленный ужин и мягкая, мелодичная музыка, задающая тон интимному и тёплому вечеру»
$44 за всё до 30 чел.
10%
Круиз
Вечерний круиз Elite of Saigon с ужином и шоу на реке
Начало: Улица Нгуен Тат Тхань, 5, район 4, Хошимин
«Музыка, шоу и панорамы города После ужина поднимитесь на открытую смотровую площадку, чтобы сделать фото на фоне знаковых зданий города и насладиться живыми музыкальными выступлениями, энергичными танцевальными шоу и диджейскими сетами»
$97.20
$108 за человека
