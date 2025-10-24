читать дальше

другие напитки, кроме компота, за дополнительную плату (достаточно комфортную, на мой взгляд - например, неплохое вьетнамское вино около 2000 руб. за бутылку). Виды действительно классные, особенно в ближе к началу, когда корабль приближается к мосту с подсветкой, дальше менее интересно. Музыканты играли музыку на национальных инструментах, можно сделать красивые видео для воспоминаний.



Гид Виктор встретил нас в гостинице и отвез на минивэне к причалу, а потом сопровождал на борту (был на верхней палубе, куда мы выходили в перерывах между едой). Он отлично владеет русским языком и в целом интересно рассказывает, на следующий день также с этим гидом гуляли по Хошимину. Но, возможно, самостоятельным туристам именно для данной экскурсии сопровождение гида не потребуются, т. к. билеты на эти туры по реке продаются в интернете