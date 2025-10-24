Билет на борт
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 19:00
19 янв в 19:00
от $130 за всё до 10 чел.
Круиз
Обзорный круиз по реке Сайгон с прогулкой по бульвару Нгуен Хюэ
Начало: Сайгонский оперный театр
«Речной круиз с панорамными видами Затем вас ждёт круиз по реке Сайгон на двухпалубном катере — с верхней или нижней палубой в зависимости от выбранного билета»
$23.50 за человека
-
10%
Круиз
Вечерний круиз Elite of Saigon с ужином и шоу на реке
Начало: Улица Нгуен Тат Тхань, 5, район 4, Хошимин
«Вечер на борту Elite of Saigon Поднимитесь на борт круизного лайнера Elite of Saigon и отправьтесь в вечернее путешествие по реке, любуясь сверкающими небоскрёбами Хошимина и оживлённым берегом»
$97.20
$108 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 октября 2025Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на кораблеДата посещения: 23 октября 2025!!!!!!
- ЮЮлия2 января 2026Машина хорошая, вода была. Был с нами на корабле все время. Очень внимательный. Веселый. сама экскурсия впечатлила. Особенно ужин. Это что то с чем то. Всем туда!!!!
- ТТатьяна1 января 2026Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
- JJULI27 декабря 2025Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести своё, но сервисные сборы
- ЕЕлена14 декабря 2025Отлично провели время! Виктор СУПЕР!!! Рекомендую 👍
- ООксана29 ноября 2025Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной по городу, он много
- ААлексей15 ноября 2025Водная прогулка длилась около 1,5 часов, на борту был предложен отличный шведский стол (от запеченных устриц до десертов). Вино и
- ААЛЕКСАНДР29 октября 2025Круиз по реке Сайгон прошёл хорошо,всё понравилось,было весело,романтично…. такого ещё в моей жизни не было
- ССергей28 октября 20251. Удобно, что имеется трансфер от отеля и обратно, по дороге гид рассказывает про основные достопримечательности города с отсылками к
- ООлег27 октября 2025Экскурсия отлично организована Виктором (Chien). Забрал нас из отеля точно в оговоренное время. Аккуратно доставил на пирс. Экскурсия была организована
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 130 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Хошимина с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия