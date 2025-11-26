За два дня вы познакомитесь с одной из величайших рек Азии, увидите жизнь дельты Меконга изнутри и узнаете, как устроен быт её жителей.
Побываете в буддийском храме Винь Чанг, пройдёте по тенистым каналам на лодочке, попробуете местные фрукты и сладости. A на рассвете отправитесь на крупнейший плавучий рынок региона — Кай Ранг.
Описание экскурсии
Храм Винь Чанг. Один из красивейших буддийских храмов страны с огромными статуями и тихими садами.
Плавучий рынок Кай Ранг. Главный рынок дельты: десятки торговых лодок, свежие фрукты, овощи, местные ремёсла и утренний колорит жизни на воде.
Фруктовые сады и ремесленные хозяйства. Вы увидите, как выращивают тропические плоды, попробуете их и посетите небольшие семейные производства.
Кокосовая фабрика и дегустации. Познакомитесь с производством кокосовых ирисок, попробуете фрукты и чай.
Тенистые каналы дельты. Прогулка на гребной лодочке по узким зелёным протокам — атмосфера сельской жизни Меконга.
Программа путешествия
День 1
- 8:00 — выезд из Хошимина в город Ми Тхо (1,5–2 часа)
- Прогулка на моторном корабле по верхнему рукаву Меконга, фруктовый сад, кокосовые сладости, дегустации, поездка на повозке и лодочная прогулка по каналам
- Обед в местном ресторане
- Посещение храма Винь Чанг
- Переезд в город Кан Тхэ, заселение в отель. Свободное время
День 2
- 6:00 — выезд на лодочке к плавучему рынку Кай Ранг: торговля с лодок, наблюдение за жизнью местных жителей
- Посещение садов и ремесленных хозяйств
- Возвращение в отель, завтрак
- 12:00 — выезд в Хошимин. По дороге — обед
- Прибытие в город к 16:00–17:00
Вы узнаете:
- историю и культуру региона
- особенности быта народностей дельты
- ключевые промыслы и гастрономические традиции
- географические особенности Меконга и его роль в жизни Вьетнама
Организационные детали
В стоимость входит
- Два обеда (напитки оплачиваются отдельно)
- Завтрак в отеле (день 2)
- Все активности по программе
- Проживание в 3-звёздочном отеле
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 2130 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам.
