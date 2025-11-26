Мои заказы

Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»

Приятное сочетание природы, культуры, гастрономии и атмосферы вьетнамской провинции (из Хошимина)
За два дня вы познакомитесь с одной из величайших рек Азии, увидите жизнь дельты Меконга изнутри и узнаете, как устроен быт её жителей.

Побываете в буддийском храме Винь Чанг, пройдёте по тенистым каналам на лодочке, попробуете местные фрукты и сладости. A на рассвете отправитесь на крупнейший плавучий рынок региона — Кай Ранг.
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»© Ирина
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»© Ирина

Описание экскурсии

Храм Винь Чанг. Один из красивейших буддийских храмов страны с огромными статуями и тихими садами.

Плавучий рынок Кай Ранг. Главный рынок дельты: десятки торговых лодок, свежие фрукты, овощи, местные ремёсла и утренний колорит жизни на воде.

Фруктовые сады и ремесленные хозяйства. Вы увидите, как выращивают тропические плоды, попробуете их и посетите небольшие семейные производства.

Кокосовая фабрика и дегустации. Познакомитесь с производством кокосовых ирисок, попробуете фрукты и чай.

Тенистые каналы дельты. Прогулка на гребной лодочке по узким зелёным протокам — атмосфера сельской жизни Меконга.

Программа путешествия

День 1

  • 8:00 — выезд из Хошимина в город Ми Тхо (1,5–2 часа)
  • Прогулка на моторном корабле по верхнему рукаву Меконга, фруктовый сад, кокосовые сладости, дегустации, поездка на повозке и лодочная прогулка по каналам
  • Обед в местном ресторане
  • Посещение храма Винь Чанг
  • Переезд в город Кан Тхэ, заселение в отель. Свободное время

День 2

  • 6:00 — выезд на лодочке к плавучему рынку Кай Ранг: торговля с лодок, наблюдение за жизнью местных жителей
  • Посещение садов и ремесленных хозяйств
  • Возвращение в отель, завтрак
  • 12:00 — выезд в Хошимин. По дороге — обед
  • Прибытие в город к 16:00–17:00

Вы узнаете:

  • историю и культуру региона
  • особенности быта народностей дельты
  • ключевые промыслы и гастрономические традиции
  • географические особенности Меконга и его роль в жизни Вьетнама

Организационные детали

В стоимость входит

  • Два обеда (напитки оплачиваются отдельно)
  • Завтрак в отеле (день 2)
  • Все активности по программе
  • Проживание в 3-звёздочном отеле

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 2130 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
читать дальше

сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

