5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

где первые лучи солнца озаряют плавучие рынки и рисовые поля.



Прогулка на катере вдоль берегов Меконга позволит вам насладиться необычайно живописными видами и почувствовать дыхание этой могучей реки.



Посещение фруктовых садов и пасеки, дегустация местных напитков с медом, представление национальных песен и прогулка на телеге, запряженной лошадью, погрузят вас в атмосферу настоящей вьетнамской деревни.



Поездка на деревянной лодке по узким каналам дельты Меконга откроет перед вами мир тишины и покоя, а знакомство с местным ремесленным производством раскроет секреты изготовления традиционных вьетнамских сувениров.



Обед в ресторане Diem Phuong станет настоящим гастрономическим праздником, а посещение змеиного питомника Донг Там добавит экзотики вашему путешествию. Возвращение в Хошимин завершит ваше незабываемое приключение по дельте Меконга. Эта экскурсия предлагает вам не просто посмотреть на Вьетнам, но и по-настоящему его почувствовать