5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия оставила чудесное впечатление о Вьётнаме. Сравнивая с другими экскурсиями, на которые мы ездили во Вьётнаме (остальные экскурсии покупали на месте), мы поняли, что гид это 90 процентов впечатлений. На этой экскурсии у нас был гид Ань, с ним было очень комфортно, интересно и Вьетнамом мы впечатлилась - с очень хорошей стороны. Ань прекрасно организовал наше время, рассказывал интересно и отвечал на все вопросы - это была наша лучшая экскурсия во Вьетнаме: и посмотрели все, и отдохнули, и захотели вернуться! При этом ни разу не возникло ощущение, что на нас давят, или заставляют что-то купить, как это бывало на других экскурсиях