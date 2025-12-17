5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе мир, где вода и земля переплетаются в едином ритме жизни. Экскурсия по дельте реки Меконг в Хошимине предлагает вам именно такое путешествие.
Вы начнете свой маршрут в городе Митхо,
Вы начнете свой маршрут в городе Митхо,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды дельты Меконга
- 🍯 Дегустация местных продуктов
- 🎶 Национальная музыка
- 🐍 Посещение змеиного питомника
- 🚤 Прогулка на деревянной лодке
- 🏞 Экскурсия по узким каналам
Что можно увидеть
- Город Митхо
- Фруктовый сад
- Пасека
- Деревенская улочка
- Остров с ремесленным производством
- Змеиный питомник Донг Там
Описание экскурсии
Программа
- Переезд в город Митхо — первый город дельты Меконга
- Прогулка на катере вдоль живописных берегов Меконга
- Посещение фруктового сада, осмотр пасеки, дегустация напитков с медом
- Представление музыкантов, исполняющих национальные песни
- Прогулка по деревенской улочке на телеге, запряженной лошадью
- Поездка на деревянной лодке по узким каналам
- Посещение острова с знакомством с местным ремесленным производством (изготовление конфет из кокоса, меда, масла, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева; изделия из кожи крокодила, змеи, питона)
- Обед в ресторане Diem Phuong (за дополнительную плату)
- Посещение змеиного питомника Донг Там
- Возвращение в Хошимин
Это программа по умолчанию. Но вы можете изменять её по своему желанию.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер и транспорт по программе, русскоговорящий гид, все входные билеты, аренда джонки, лодок
- Дополнительные расходы: обед в ресторане Diem Phuong ($10 с чел.); индивидуальные расходы
- Во второй половине дня уровень воды в Меконге опускается, поэтому мы советуем начинать экскурсию не позже 09:00, чтобы застать прогулка на катере была более приятной
- Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дата посещения: 15 дек 2025
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного. Было назначено удобное время и предоставлен комфортабельный автомобиль. Отдельно хочется отметить гида - «Германа»,
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Нам очень понравилось, такая умиротворенная экскурсия, людей практически нет, сказка😍 Наш гид Лан - она вьетнамка, и нам было очень интересно послушать про жизнь во Вьетнаме с первых уст. В местах этой экскурсии без гида делать нечего - будет скучно и грязно) Гид же рассказывает и показывает реальную жизнь. Было вкусно и интересно!
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Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка активности и хотелось двигаться быстрее. Немного где-то друг друга недопонимали… думаю саму экскурсию, в
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Г
Экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам и особенно гиду Герману! Узнали много интересных фактов об истории страны, полностью окунулись в атмосферу туристического Вьетнама, поели вкусных фруктов, попробовали орехи какао, посмотрели как
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П
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
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И
Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный Вьетнам. Очень много интересных фактов об истории, культуре, делилась историями из жизни. Очень ей
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