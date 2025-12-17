5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Экскурсия по дельте реки Меконг

Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Представьте себе мир, где вода и земля переплетаются в едином ритме жизни. Экскурсия по дельте реки Меконг в Хошимине предлагает вам именно такое путешествие.

Вы начнете свой маршрут в городе Митхо,
читать дальшеуменьшить

где первые лучи солнца озаряют плавучие рынки и рисовые поля.

Прогулка на катере вдоль берегов Меконга позволит вам насладиться необычайно живописными видами и почувствовать дыхание этой могучей реки.

Посещение фруктовых садов и пасеки, дегустация местных напитков с медом, представление национальных песен и прогулка на телеге, запряженной лошадью, погрузят вас в атмосферу настоящей вьетнамской деревни.

Поездка на деревянной лодке по узким каналам дельты Меконга откроет перед вами мир тишины и покоя, а знакомство с местным ремесленным производством раскроет секреты изготовления традиционных вьетнамских сувениров.

Обед в ресторане Diem Phuong станет настоящим гастрономическим праздником, а посещение змеиного питомника Донг Там добавит экзотики вашему путешествию. Возвращение в Хошимин завершит ваше незабываемое приключение по дельте Меконга. Эта экскурсия предлагает вам не просто посмотреть на Вьетнам, но и по-настоящему его почувствовать

4.8
73 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды дельты Меконга
  • 🍯 Дегустация местных продуктов
  • 🎶 Национальная музыка
  • 🐍 Посещение змеиного питомника
  • 🚤 Прогулка на деревянной лодке
  • 🏞 Экскурсия по узким каналам
Экскурсия по дельте реки Меконг
Экскурсия по дельте реки Меконг
Экскурсия по дельте реки Меконг

Что можно увидеть

  • Город Митхо
  • Фруктовый сад
  • Пасека
  • Деревенская улочка
  • Остров с ремесленным производством
  • Змеиный питомник Донг Там

Описание экскурсии

Программа

  • Переезд в город Митхо — первый город дельты Меконга
  • Прогулка на катере вдоль живописных берегов Меконга
  • Посещение фруктового сада, осмотр пасеки, дегустация напитков с медом
  • Представление музыкантов, исполняющих национальные песни
  • Прогулка по деревенской улочке на телеге, запряженной лошадью
  • Поездка на деревянной лодке по узким каналам
  • Посещение острова с знакомством с местным ремесленным производством (изготовление конфет из кокоса, меда, масла, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева; изделия из кожи крокодила, змеи, питона)
  • Обед в ресторане Diem Phuong (за дополнительную плату)
  • Посещение змеиного питомника Донг Там
  • Возвращение в Хошимин

Это программа по умолчанию. Но вы можете изменять её по своему желанию.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер и транспорт по программе, русскоговорящий гид, все входные билеты, аренда джонки, лодок
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане Diem Phuong ($10 с чел.); индивидуальные расходы
  • Во второй половине дня уровень воды в Меконге опускается, поэтому мы советуем начинать экскурсию не позже 09:00, чтобы застать прогулка на катере была более приятной
  • Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
читать дальшеуменьшить

будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом. В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
10
3
2
1
Д
Дата посещения: 15 дек 2025
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного. Было назначено удобное время и предоставлен комфортабельный автомобиль. Отдельно хочется отметить гида - «Германа»,
читать дальшеуменьшить

хорошо говорит по-русски, ранее учился в СССР, работал с советскими специалистами на строительстве различных объектов. Интересно рассказывает, дает советы, где и что лучше попробовать, а где нет. Экскурсия насыщенная, со своим колоритом.

Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Нам очень понравилось, такая умиротворенная экскурсия, людей практически нет, сказка😍 Наш гид Лан - она вьетнамка, и нам было очень интересно послушать про жизнь во Вьетнаме с первых уст. В местах этой экскурсии без гида делать нечего - будет скучно и грязно) Гид же рассказывает и показывает реальную жизнь. Было вкусно и интересно!
Нам очень понравилось, такая умиротворенная экскурсия, людей практически нет, сказка😍 Наш гид Лан - она вьетнамка,
Нам очень понравилось, такая умиротворенная экскурсия, людей практически нет, сказка😍 Наш гид Лан - она вьетнамка,
Вам был полезен этот отзыв?
JULI
Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка активности и хотелось двигаться быстрее. Немного где-то друг друга недопонимали… думаю саму экскурсию, в
читать дальшеуменьшить

целом, растянули, по ощущениям, по причине, того, что указано чуть больше часов.
В целом все понравилось. Я рада, что выбрали не самое раннее время, туристов почти небыло. И обратите внимание, что или Дацан или ферма змей. Но мы побывали и там и там. По пути разобрались. Кушать отказались, по кухне не расскажу. Мед, фрукты, чай, местные песни 😏

Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка
Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка
Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка
Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка
Экскурсия сама по себе кайфовая) гид Туавет - прекрасная женщина (в возрасте) может, не хватило чутка
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам и особенно гиду Герману! Узнали много интересных фактов об истории страны, полностью окунулись в атмосферу туристического Вьетнама, поели вкусных фруктов, попробовали орехи какао, посмотрели как
читать дальшеуменьшить

что растёт, покушали кокосовых конфет, всё это было в лайтовой обстановке без каких либо обязательств покупки вкусняшек. Прогулка по реке само собой классное событие ради которого всё и затевалось. На обратном пути посетили Пагоду, очень интересно и красиво. Мы не в первый раз в Азии, узнали для себя что-то новое и интересное. Герману Огромное Спасибо за отлично и душевно проведённое время!

Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный Вьетнам. Очень много интересных фактов об истории, культуре, делилась историями из жизни. Очень ей
читать дальшеуменьшить

благодарны за крутую экскурсию!

Сама дельта реки Меконг очень красивое место. Путешествовали между несколькими островами, на каждом из которых была своя активность (фрукты, шоколад, обед, плавание на лодках).

Получили наслаждение, природа очень впечатляет и формат отличный.

Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный
Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный
Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии на «Экскурсия по дельте реки Меконг»

Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от $260 за всё до 2 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от $270 за всё до 2 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
7.5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $260 за всё до 2 чел.
Дельта Меконга: Вьетнам без прикрас
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Дельта Меконга: Вьетнам без прикрас
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина или заранее соглас...
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
$250 за всё до 13 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине
от $290 за группу