5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичная Азия на экскурсии с местным жителем

Timur
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Timur – ваш гид
Вы увидите живописные места дельты самой большой реки Вьетнама.

После этой прогулки вы сможете смело сказать, что видели Азию, потому что здесь сконцентрировано все связанное с ней: рисовые поля, соломенные лачуги, фруктовые сады, старинные храмы и плавучие дома со своей уникальной атмосферой и культурой.
От 168 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Экскурсия по дельте реки Меконг
Экскурсия по дельте реки Меконг

Программа

  • Переезд в город Митхо – первый город дельты Меконга
  • Прогулка на катере вдоль живописных берегов Меконга
  • Посещение фруктового сада, осмотр пасеки, дегустация напитков с медом
  • Представление музыкантов, исполняющих национальные песни
  • Прогулка по деревенской улочке на телеге, запряженной лошадью
  • Поездка на деревянной лодке по узким каналам
  • Посещение острова с знакомством с местным ремесленным производством (изготовление конфет из кокоса, меда, масла, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева; изделия из кожи крокодила, змеи, питона)
  • Обед в ресторане Diem Phuong
  • Посещение змеиного питомника Донг Там
  • Возвращение в Хошимин

Это программа по умолчанию. Но вы можете изменять ее по своему желанию.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда профессиональных гидов.
В стоимость включены: трансфер и транспорт по программе; русскоговорящий гид; аренда джонки, лодок; все входные билеты.
Не включены в стоимость: питание; индивидуальные расходы.
Место начала экскурсии: отель в Хошимине или по договоренности.
Что взять с собой: фотоаппарат/ видеокамеру, очки от солнца, шляпу, деньги и хорошее настроение.
Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Timur
Timur
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надежный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа; знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Свяжитесь со мной перед поездкой: я помогу купить билеты во Вьетнам, забронирую гостиницу, разработаю индивидуальный тур, помогу с трансфером, встречу в аэропорту и устрою незабываемые экскурсии по Вьетнаму. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на комфортном транспорте. Искренне надеюсь, что смогу помочь вам понять и полюбить нашу страну.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Замечательная экскурсия с местным колоритом, местной богатой природой и прекрасно говорящей по русски гидом - Лан. Время пролетело незаметно и познавательно:) Спасибо!
Надежда
21 декабря 2019
огромное спасибо Тимуру за все!
ребята максимально пошли мне навстречу, чтобы я успела и на экскурсию, и в аэропорт. Лан - чудесный прекрасный человек, прекрасно говорит на русском. Помимо темы экскурсии, она рассказала много интересного про страну, то, что расскажут только местные гиды.
организация, логистика - все супер!
17 апреля 2018
Очень содержательная экскурсия с Вьетнамским гидом прекрасно говорящем на русском. Много интересной информации не только по теме экскурсии, но и по стране в целом. Рекомендую проводить экскурсию небольшой группой до 6 человек. Нас было двое. Очень все оперативно, а стоимость на человека такая же как и в группе. Лучше выезжать из отеля не позднее 8 утра. Дороги и на экскурсии все свободно. Виктор.
15 марта 2017
Езжайте, не пожалеете, замечательная экскурсия!!!
14 апреля 2016
Эта экскурсия оставила чудесное впечатление о Вьётнаме. Сравнивая с другими экскурсиями, на которые мы ездили во Вьётнаме (остальные экскурсии покупали на месте), мы поняли, что гид это 90 процентов впечатлений. На этой экскурсии у нас был гид Ань, с ним было очень комфортно, интересно и Вьетнамом мы впечатлилась - с очень хорошей стороны. Ань прекрасно организовал наше время, рассказывал интересно и отвечал на все вопросы - это была наша лучшая экскурсия во Вьетнаме: и посмотрели все, и отдохнули, и захотели вернуться! При этом ни разу не возникло ощущение, что на нас давят, или заставляют что-то купить, как это бывало на других экскурсиях

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