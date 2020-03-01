5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Переезд в город Митхо – первый город дельты Меконга
Прогулка на катере вдоль живописных берегов Меконга
Посещение фруктового сада, осмотр пасеки, дегустация напитков с медом
Представление музыкантов, исполняющих национальные песни
Прогулка по деревенской улочке на телеге, запряженной лошадью
Поездка на деревянной лодке по узким каналам
Посещение острова с знакомством с местным ремесленным производством (изготовление конфет из кокоса, меда, масла, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева; изделия из кожи крокодила, змеи, питона)
Обед в ресторане Diem Phuong
Посещение змеиного питомника Донг Там
Возвращение в Хошимин
Это программа по умолчанию. Но вы можете изменять ее по своему желанию.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда профессиональных гидов. В стоимость включены: трансфер и транспорт по программе; русскоговорящий гид; аренда джонки, лодок; все входные билеты. Не включены в стоимость: питание; индивидуальные расходы. Место начала экскурсии: отель в Хошимине или по договоренности. Что взять с собой: фотоаппарат/ видеокамеру, очки от солнца, шляпу, деньги и хорошее настроение. Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надежный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа; знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Свяжитесь со мной перед поездкой: я помогу купить билеты во Вьетнам, забронирую гостиницу, разработаю индивидуальный тур, помогу с трансфером, встречу в аэропорту и устрою незабываемые экскурсии по Вьетнаму. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на комфортном транспорте. Искренне надеюсь, что смогу помочь вам понять и полюбить нашу страну.
Замечательная экскурсия с местным колоритом, местной богатой природой и прекрасно говорящей по русски гидом - Лан. Время пролетело незаметно и познавательно:) Спасибо!
Надежда
21 декабря 2019
огромное спасибо Тимуру за все!
ребята максимально пошли мне навстречу, чтобы я успела и на экскурсию, и в аэропорт. Лан - чудесный прекрасный человек, прекрасно говорит на русском. Помимо темы экскурсии, она рассказала много интересного про страну, то, что расскажут только местные гиды.
организация, логистика - все супер!
козлов
17 апреля 2018
Очень содержательная экскурсия с Вьетнамским гидом прекрасно говорящем на русском. Много интересной информации не только по теме экскурсии, но и по стране в целом. Рекомендую проводить экскурсию небольшой группой до 6 человек. Нас было двое. Очень все оперативно, а стоимость на человека такая же как и в группе. Лучше выезжать из отеля не позднее 8 утра. Дороги и на экскурсии все свободно. Виктор.
Olga
15 марта 2017
Езжайте, не пожалеете, замечательная экскурсия!!!
Елена
14 апреля 2016
Эта экскурсия оставила чудесное впечатление о Вьётнаме. Сравнивая с другими экскурсиями, на которые мы ездили во Вьётнаме (остальные экскурсии покупали на месте), мы поняли, что гид это 90 процентов впечатлений. На этой экскурсии у нас был гид Ань, с ним было очень комфортно, интересно и Вьетнамом мы впечатлилась - с очень хорошей стороны. Ань прекрасно организовал наше время, рассказывал интересно и отвечал на все вопросы - это была наша лучшая экскурсия во Вьетнаме: и посмотрели все, и отдохнули, и захотели вернуться! При этом ни разу не возникло ощущение, что на нас давят, или заставляют что-то купить, как это бывало на других экскурсиях
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Вы увидите самые выдающиеся исторические и религиозные места – я покажу вам гордость вьетнамцев – собор Notre Dame de Saigon и крупнейшую в стране буддистскую пагоду; в музее военной истории расскажу о жизни во время войны; заглянем на рынок Ben Thanh Market - одно из лучших мест для шоппинга в Хошимине и поговорим о традициях и обычаях народа.
Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу
Вы когда-нибудь слышали о реке Девяти Драконов? Всему миру эта река известна под именем Меконг, но во время нашего путешествия вы поймете смысл её истинного названия. Я помогу вам рассмотреть в деталях жизнь вьетнамских крестьян, понаблюдать за плавучими фермами и добычей песка, попробовать традиционные лакомства из кокоса и познакомиться с аутентичными ремеслами. Вся суть Южного Вьетнама откроется здесь — среди джунглей и узких речных каналов, по которым мы проплывем на быстрой джонке.
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
Это путешествие в дельту реки Меконг оставит неизгладимые впечатления. Вы узнаете, какое огромное значение несет река для жителей ее окрестностей, окунетесь в колорит крестьянской жизни, наблюдая производство и продажу местных продуктов, оценивая традиционную кухню и фольклор.
Авторская прогулка по колоритному кварталу китайских ремесленников, врачевателей и торговцев
В безумно красочном районе, о котором знают только инсайдеры, я расскажу, как три века назад его стали заселять китайцы, и познакомлю с культурой, которая в любой стране мира имеет удивительную способность сохранять единство. А фоном будут выступать ателье с костюмами драконов, лавки нетрадиционной медицины, шкварчащая снедь и много чего еще!