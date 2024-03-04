1 чел.
По популярности
Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Я охотно расскажу о национальных гастрономических традициях, в том числе о таких шедеврах, как суп фо, салат из стебля лотоса, морских деликатесах и классических тропических фруктах»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Билеты
3 часа
Популярное предложение
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
«На верхней и нижней палубах судна размещены 2 бара (Cocktail Lounge, Village Bar), ресторан со шведским столом и открытая площадка для коктейлей, полностью оснащенная кухня, туалеты и сцена»
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$69 за билет
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Свободные вечерние часы в городе Хошимине мы сможем заполнить развлекательной программой и вкусным ужином на корабле курсирующем по реке Сайгон»
Расписание: каждый день с 19ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
- ННаталья31 декабря 2023Великолепное владение русским языком. Позновательно.
- РРоман10 января 2023Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хошимина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024