Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.

Р Роман

Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!