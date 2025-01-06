Мои заказы

Шопинг в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Хошимине на русском языке, цены от $66, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У отеля туристов в центре города или по договоренн...
«И посетите крупнейший оптовый рынок Бинь Тай, где я расскажу о его основателе — китайском олигархе, жившем в начале 20-го века»
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
-
15%
3 отзыва
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
«Плавучий рынок и сельская жизнь Главной особенностью тура станет посещение плавучего рынка Кай Ранг — одного из самых известных во Вьетнаме»
$66$78 за билет
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
Приятное сочетание природы, культуры, гастрономии и атмосферы вьетнамской провинции (из Хошимина)
«Главный рынок дельты: десятки торговых лодок, свежие фрукты, овощи, местные ремёсла и утренний колорит жизни на воде»
18 янв в 07:00
19 янв в 07:00
от $700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 января 2025
    Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
    Ирина - просто великолепный экскурсовод и приятный человек. Для нас был арендован хороший транспорт, что для нашей большой компании из
    читать дальше

    двух семей с детьми было важно. Ирина образована, глубоко погружена в культуру и обычаи страны, нам всем было все очень интересно. Программу Ирина скорректировала с учетом того, что с нами были дети и с учетом наших дополнительных потребностей. Мы довольны все без исключения из компании состоящей двух семей, и когда мы снова вернемся в Сайгон - однозначно будем сотрудничать с Ириной.

  • К
    Константин
    7 декабря 2021
    Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
    Отличная экскурсия.
    Я был в период локдауна - туристов мало и от этого экскурсия становиться очень комфортной.
    Если вы хотите почувствовать душу китайского квартальчика - это ваша экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине;
  2. Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг;
  3. Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено».
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Шопинг», 5 ⭐ отзывов, цены от $66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март