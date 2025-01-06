Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У отеля туристов в центре города или по договоренн...
«И посетите крупнейший оптовый рынок Бинь Тай, где я расскажу о его основателе — китайском олигархе, жившем в начале 20-го века»
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
-
15%
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
«Плавучий рынок и сельская жизнь Главной особенностью тура станет посещение плавучего рынка Кай Ранг — одного из самых известных во Вьетнаме»
$66
$78 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
Приятное сочетание природы, культуры, гастрономии и атмосферы вьетнамской провинции (из Хошимина)
«Главный рынок дельты: десятки торговых лодок, свежие фрукты, овощи, местные ремёсла и утренний колорит жизни на воде»
18 янв в 07:00
19 янв в 07:00
от $700 за всё до 10 чел.
- ААнастасия6 января 2025Ирина - просто великолепный экскурсовод и приятный человек. Для нас был арендован хороший транспорт, что для нашей большой компании из
- ККонстантин7 декабря 2021Отличная экскурсия.
Я был в период локдауна - туристов мало и от этого экскурсия становиться очень комфортной.
Если вы хотите почувствовать душу китайского квартальчика - это ваша экскурсия.
