Мои заказы

Экскурсии по рынкам Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Хошимине на русском языке, цены от $49, скидки до 35%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
-
15%
3 отзыва
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
«Маршрут продолжается в Кантхо — сердце дельты Меконга, где можно прочувствовать атмосферу города, прогуливаясь по набережной, ночному рынку или уютным кафе»
$66$78 за билет
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
4 часа
-
35%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
Начало: QMCX+W38 Район 1, Хошимин, Вьетнам
«Экскурсия по рынку Бен Тхань Прогуляйтесь по самому известному рынку Сайгона — «Чо Бен Тхань»»
$49.10$75.50 за человека
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
Приятное сочетание природы, культуры, гастрономии и атмосферы вьетнамской провинции (из Хошимина)
«6:00 — выезд на лодочке к плавучему рынку Кай Ранг: торговля с лодок, наблюдение за жизнью местных жителей»
19 янв в 08:00
20 янв в 07:00
от $700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    12 июня 2025
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
  • В
    Вероника
    28 февраля 2025
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни
    читать дальше

    в дельте Меконга и попробовать множество разных активностей — мы делали лапшу, готовили вьетнамские блинчики и кокосовые сладости. Нам понравилось посещение храма и плавучих рынков, а прогулка на сампане стала отдельным удовольствием. Отель в Кантхо был очень комфортным и удачно расположен. И самое главное — наш гид Николь была просто великолепна: очень информативная, внимательная и заботливая. За эти два дня мы узнали много о жизни во Вьетнаме и увезли с собой массу тёплых воспоминаний

  • Л
    Лев
    22 октября 2024
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом
    читать дальше

    их приготовления. Лодочные прогулки были замечательными и помогли лучше понять повседневную жизнь местных жителей. Отель оказался отличным, а маршрут — продуманным и насыщенным. Винни был отличным гидом, и я с уверенностью рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Рынки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг;
  2. Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом;
  3. Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено».
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 700 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Рынки», 7 ⭐ отзывов, цены от $49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март