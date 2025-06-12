читать дальше

в дельте Меконга и попробовать множество разных активностей — мы делали лапшу, готовили вьетнамские блинчики и кокосовые сладости. Нам понравилось посещение храма и плавучих рынков, а прогулка на сампане стала отдельным удовольствием. Отель в Кантхо был очень комфортным и удачно расположен. И самое главное — наш гид Николь была просто великолепна: очень информативная, внимательная и заботливая. За эти два дня мы узнали много о жизни во Вьетнаме и увезли с собой массу тёплых воспоминаний