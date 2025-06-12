-
15%
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
«Маршрут продолжается в Кантхо — сердце дельты Меконга, где можно прочувствовать атмосферу города, прогуливаясь по набережной, ночному рынку или уютным кафе»
$66
$78 за билет
-
35%
Групповая
до 16 чел.
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
Начало: QMCX+W38 Район 1, Хошимин, Вьетнам
«Экскурсия по рынку Бен Тхань Прогуляйтесь по самому известному рынку Сайгона — «Чо Бен Тхань»»
$49.10
$75.50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Меконг и плавучий рынок Кай Ранг. Два дня в формате «всё включено»
Приятное сочетание природы, культуры, гастрономии и атмосферы вьетнамской провинции (из Хошимина)
«6:00 — выезд на лодочке к плавучему рынку Кай Ранг: торговля с лодок, наблюдение за жизнью местных жителей»
19 янв в 08:00
20 янв в 07:00
от $700 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 июня 2025Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
- ВВероника28 февраля 2025Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни
- ЛЛев22 октября 2024Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 700 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Рынки», 7 ⭐ отзывов, цены от $49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март