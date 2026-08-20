Доберитесь из аэропорта в Муйне без пересадок и поисков транспорта на месте.
Водитель встретит вас в согласованное время, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу на комфортабельном автомобиле.
Водитель встретит вас в согласованное время, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу на комфортабельном автомобиле.
Описание трансфер
В назначенное время водитель встретит вас в Хошимине, поможет разместиться в автомобиле и доставит в Муйне. Дорога занимает около 3,5 ч.
Для поездки доступны два автомобиля:
Toyota Fortuner 2024 года — для 1–3 пассажиров
Ford Transit 2023 года — для группы до 10 пассажиров
Организационные детали
- При бронировании укажите, пожалуйста, количество гостей, дату прилёта, номер рейса, время прибытия, имя и фамилию
- Возможен трансфер из отеля в аэропорт — подробности в переписке
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чо — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Много лет живу в Хошимине и хорошо знаю его историю, культуру и современную жизнь. Вместе с командой проводим экскурсии, которые помогают увидеть город с разных сторон — от прошлого Вьетнама
Входит в следующие категории Хошимина
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