Доберитесь из аэропорта в Муйне без пересадок и поисков транспорта на месте. Водитель встретит вас в согласованное время, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу на комфортабельном автомобиле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-16 человек, стоимость зависит от количества людей

от $150 за экскурсию

Описание трансфер

В назначенное время водитель встретит вас в Хошимине, поможет разместиться в автомобиле и доставит в Муйне. Дорога занимает около 3,5 ч.

Для поездки доступны два автомобиля:

Toyota Fortuner 2024 года — для 1–3 пассажиров

Ford Transit 2023 года — для группы до 10 пассажиров

Организационные детали