1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
от $220 за всё до 10 чел.
Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 18:00
7 июля в 18:00
$110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
от $200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
- KKristina12 апреля 2024Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июле 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 220. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 25 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь