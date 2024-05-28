читать дальше

Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.