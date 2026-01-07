Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет

Трансфер из аэропорта Хошимина: индивидуальный трансфер до любой точки города
Профессиональный водитель встретит вас на автомобиле комфорт-класса, оборудованном сетью Wi-Fi. Дорога на автобусе от аэропорта Хошимина до Муйне или Фантьета заняла бы у вас 6 часов – с нами вы
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доедете почти за 3. Вы будете избавлены от необходимости ожидания попутчиков, вам не придётся колесить по округе, ожидая высадки других пассажиров, жадно вдыхать слабые потоки воздуха из кондиционера. Вы доедете с комфортом.

5
3 отзыва
Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет

Описание трансфер

Водитель вас встретит в аэропорту с табличкой (Ваше Имя Фамилия) Для заказа трансфера напишите нам-Имя Фамилия, номер рейса, дата время прибытия, контактный телефон. Оплата в долларах, при встрече водителю. В том случае если, Ваш самолёт приземляется позже 21–00 доплата 10 $ за ночную работу водителя. При заказе, укажите сколько мест машина.

по договоренности с клиентом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с клиентом
Завершение: Муйнэ отель по требованию
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Удобно, встретили с табличкой, тут же сел в машину, поехал, никого не ждешь, по пути в туалет остановились.
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О
Водитель - настоящий профессионал. Машина была не кроссовер, а минивэн.
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O
Водитель - настоящий профессионал. Машина была не кроссовер, а минивэн.
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