Профессиональный водитель встретит вас на автомобиле комфорт-класса, оборудованном сетью Wi-Fi. Дорога на автобусе от аэропорта Хошимина до Муйне или Фантьета заняла бы у вас 6 часов – с нами вы
Описание трансферВодитель вас встретит в аэропорту с табличкой (Ваше Имя Фамилия) Для заказа трансфера напишите нам-Имя Фамилия, номер рейса, дата время прибытия, контактный телефон. Оплата в долларах, при встрече водителю. В том случае если, Ваш самолёт приземляется позже 21–00 доплата 10 $ за ночную работу водителя. При заказе, укажите сколько мест машина.
по договоренности с клиентом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с клиентом
Завершение: Муйнэ отель по требованию
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Удобно, встретили с табличкой, тут же сел в машину, поехал, никого не ждешь, по пути в туалет остановились.
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О
Водитель - настоящий профессионал. Машина была не кроссовер, а минивэн.
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O
Водитель - настоящий профессионал. Машина была не кроссовер, а минивэн.
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Входит в следующие категории Хошимина
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