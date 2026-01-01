Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом (в мини-группе)
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
29 янв в 08:00
24 фев в 08:00
$1400 за человека
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
15 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$2390 за человека
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
2 фев в 12:00
155 000 ₽ за человека
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Начало: В отеле
Расписание: в любой день по договоренности
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$475 за человека
