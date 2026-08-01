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1 чел. По популярности Канатная дорога 1 день 3 отзыва Гора Чёрной Девы: храмы, панорамы Тайниня и канатная дорога Начало: Трансфер из отеля «Вы также увидите самую высокую в Азии священную бронзовую статую Будды, попробуете знаменитые блюда провинции Тайнинь и подниметесь на гору по канатной дороге — этот опыт надолго останется в памяти» $237.50 за всё до 10 чел. Все туры Хошимина

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