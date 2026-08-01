Гора Чёрной Девы: храмы, панорамы Тайниня и канатная дорога
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«Вы также увидите самую высокую в Азии священную бронзовую статую Будды, попробуете знаменитые блюда провинции Тайнинь и подниметесь на гору по канатной дороге — этот опыт надолго останется в памяти»
Завтра в 06:00
23 авг в 06:00
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