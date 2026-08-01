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1 чел. По популярности На машине 12 дней 5 отзывов 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости «Высыпаемся, завтракаем и на канатной дороге поднимаемся на гору Таку, где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме» $2590 за человека Канатная дорога 1 день 3 отзыва Гора Чёрной Девы: храмы, панорамы Тайниня и канатная дорога Начало: Трансфер из отеля «Гора Чёрной Девы и буддийское наследие Гора Блэк-Леди состоит из трёх крупных гор и занимает площадь 24 км» $237.50 за всё до 10 чел. Все туры Хошимина

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