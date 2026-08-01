6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Высыпаемся, завтракаем и на канатной дороге поднимаемся на гору Таку, где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме»
7 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$2590 за человека
Гора Чёрной Девы: храмы, панорамы Тайниня и канатная дорога
Начало: Трансфер из отеля
«Гора Чёрной Девы и буддийское наследие Гора Блэк-Леди состоит из трёх крупных гор и занимает площадь 24 км»
Завтра в 06:00
23 авг в 06:00
$237.50 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Горы»
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