Фанранг из Камрани: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Фанранг — это другой Вьетнам: рыбацкие бухты, зелёные виноградники и песчаные пейзажи, похожие на маленькую пустыню. Вы искупаетесь в море и прокатитесь по дюнам на джипах.
Прогуляетесь по коралловому лабиринту и отправитесь на лодке со стеклянным дном исследовать подводный мир.
Описание экскурсии
Пагода Ту Ван и Лабиринт Дракона. Побываем в пагоде с сооружениями из раковин и кораллов. Вы увидите башню, пройдёте по извилистому лабиринту и узнаете, какой смысл местные вкладывают в символический путь очищения.
Смотровые площадки. Поднимемся на тук-туках в места, откуда открываются виды на побережье, горы и рыбацкие деревни. Вы увидите коралловый мыс и сделаете фото.
Бухта Винь Хи. Пересядем на лодку со стеклянным дном. Вы посмотрите на подводный мир, займётесь снорклингом, искупаетесь и отдохнёте у моря.
Обед в традиционном ресторане. В меню — блюда региональной вьетнамской кухни.
Парк с капибарами и енотами. У вас будет время понаблюдать за животными и сделать фото, соблюдая местные правила парка.
Песчаные дюны. На разноцветных джипах прокатимся по дюнам и остановимся в выразительных точках для фото. Почувствуем контраст между тропическим побережьем и почти пустынным пейзажем.
Виноградники и соляные поля. Увидим сельские пейзажи провинции Ниньтхуан. По пути вы узнаете, как в этом регионе выращивают виноград и добывают морскую соль.
Примерный тайминг
7:00–7:30 — сбор и выезд из отелей Камрани 7:50 — храм Ту Ван и Лабиринт Дракона 8:40 — выезд, по пути — короткие остановки у виноградников и соляных полей 10:00 — отдых в бухте Винь Хи 12:15 — смотровая площадка 14:00 — обед 14:45 — парк с капибарами и енотами 15:50 — песчаные дюны Фанранга 16:45 — выезд из Фанранга около 19:00 — возвращение в Камрань
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе с кондиционером. Модель зависит от количества участников
В стоимость всё включено: трансфер из отелей Нячанга и Камрани, входные билеты, лодка, снорклинг, джипы на дюнах, обед и питьевая вода
Порядок объектов зависит от дорожной обстановки и условий на море, но заявленные пункты программы сохраняются
Во время водной части мы выдадим спасательные жилеты
Дети участвуют только в сопровождении взрослых
Экскурсия насыщенная, будьте готовы к раннему подъёму, переездам и активному дню
Оставшуюся сумму можно оплатить гиду в день экскурсии наличными: долларами нового образца или вьетнамскими донгами
С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
в субботу в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Детский, рост до 120 см
$45
Взрослый или детский, рост от 120 см
$64
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 5102 туристов
Наша команда состоит из людей, которые давно живут во Вьетнаме и хорошо знают страну изнутри. Мы с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками и хотим не просто показать туристические места, читать дальшеуменьшить
а познакомить гостей с настоящим Вьетнамом — его культурой, традициями, религией, людьми и повседневной жизнью.
При выборе гидов мы в первую очередь обращаем внимание на опыт проживания в стране, хорошую интеграцию в местную среду и умение общаться с вьетнамцами. Нас объединяет любовь к Вьетнаму и желание развивать экскурсии именно в таком формате. Мы готовы говорить обо всём: от истории и реформ до экономики, образа жизни и особенностей местной культуры.
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