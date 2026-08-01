Фанранг — это другой Вьетнам: рыбацкие бухты, зелёные виноградники и песчаные пейзажи, похожие на маленькую пустыню. Вы искупаетесь в море и прокатитесь по дюнам на джипах. Прогуляетесь по коралловому лабиринту и отправитесь на лодке со стеклянным дном исследовать подводный мир.

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Описание экскурсии

Пагода Ту Ван и Лабиринт Дракона. Побываем в пагоде с сооружениями из раковин и кораллов. Вы увидите башню, пройдёте по извилистому лабиринту и узнаете, какой смысл местные вкладывают в символический путь очищения.

Смотровые площадки. Поднимемся на тук-туках в места, откуда открываются виды на побережье, горы и рыбацкие деревни. Вы увидите коралловый мыс и сделаете фото.

Бухта Винь Хи. Пересядем на лодку со стеклянным дном. Вы посмотрите на подводный мир, займётесь снорклингом, искупаетесь и отдохнёте у моря.

Обед в традиционном ресторане. В меню — блюда региональной вьетнамской кухни.

Парк с капибарами и енотами. У вас будет время понаблюдать за животными и сделать фото, соблюдая местные правила парка.

Песчаные дюны. На разноцветных джипах прокатимся по дюнам и остановимся в выразительных точках для фото. Почувствуем контраст между тропическим побережьем и почти пустынным пейзажем.

Виноградники и соляные поля. Увидим сельские пейзажи провинции Ниньтхуан. По пути вы узнаете, как в этом регионе выращивают виноград и добывают морскую соль.

Примерный тайминг

7:00–7:30 — сбор и выезд из отелей Камрани

7:50 — храм Ту Ван и Лабиринт Дракона

8:40 — выезд, по пути — короткие остановки у виноградников и соляных полей

10:00 — отдых в бухте Винь Хи

12:15 — смотровая площадка

14:00 — обед

14:45 — парк с капибарами и енотами

15:50 — песчаные дюны Фанранга

16:45 — выезд из Фанранга

около 19:00 — возвращение в Камрань

Организационные детали