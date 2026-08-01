Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 авг в 08:30
$133 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком
Выйти в море с удочкой и попробовать свежий улов - из Камрани
Начало: в отеле
«После рыбалки заглянем в настоящую рыбацкую деревню»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Животные»
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