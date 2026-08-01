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1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями Начало: У вашего отеля в Камрани от $295 за всё до 2 чел. Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Мини-группа до 12 чел. Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:30 $133 за человека На лодке 6 часов Мини-группа до 6 чел. Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком Выйти в море с удочкой и попробовать свежий улов - из Камрани Начало: в отеле «После рыбалки заглянем в настоящую рыбацкую деревню» Расписание: ежедневно в 08:00 $200 за человека Другие экскурсии Камрани

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