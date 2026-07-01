Эта поездка создана для тех, кто хочет увидеть другой Вьетнам — не жаркое побережье и шумные курорты, а прохладный, уютный и невероятно красивый Далат среди гор и сосновых лесов.Вы побываете

на Стеклянном мосту и горе Лангбианг, прокатитесь на канатной дороге и заглянете в храм Чук Лам. Попробуете вьетнамский кофе и традиционные сладости, а также познакомитесь с местными суперфудами - грибом линчжи и вытяжкой из кордицепса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Камрани в горный Далат (3 ч)

Полноценный переход в другой климат, ритм и настроение. Уже сама дорога через серпантин и перевалы становится частью впечатлений. По пути мы расскажем о жизни региона, его культуре и природе.

Стеклянный мост (30–40 мин)

Место, где эмоции становятся главным аттракционом — шаг над прозрачной поверхностью, визуальные эффекты под ногами и панорамы гор, от которых буквально захватывает дух.

Дегустация кофе, какао, чая и традиционных сладостей (30 мин)

Вы оцените местные вкусы и познакомитесь с уникальными продуктами — грибом долголетия линчжи и вытяжкой из кордицепса, которые считаются частью восточной оздоровительной медицины.

Гора Лангбианг (1 ч)

Самая высокая смотровая точка региона. Здесь открывается полный масштаб Далата: бесконечные леса, озёра и горные линии горизонта.

Обед (40 мин)

Мы заедем в главный торговый центр Далата, расположенный рядом с озером. В его заведениях каждый сможет выбрать блюда по своему вкусу.

Канатная дорога (15 мин)

Медленное движение кабинок над бескрайним морем хвойного леса позволит сполна насладиться живописными видами с высоты.

Храм Чук Лам (30–40 мин)

Буддийский монастырь, спрятанный среди садов и тишины, где всё располагает к созерцанию и внутренней перезагрузке.

Организационные детали