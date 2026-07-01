Эта поездка создана для тех, кто хочет увидеть другой Вьетнам — не жаркое побережье и шумные курорты, а прохладный, уютный и невероятно красивый Далат среди гор и сосновых лесов.
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на Стеклянном мосту и горе Лангбианг, прокатитесь на канатной дороге и заглянете в храм Чук Лам.
Попробуете вьетнамский кофе и традиционные сладости, а также познакомитесь с местными суперфудами - грибом линчжи и вытяжкой из кордицепса.
Описание экскурсии
Дорога из Камрани в горный Далат (3 ч)
Полноценный переход в другой климат, ритм и настроение. Уже сама дорога через серпантин и перевалы становится частью впечатлений. По пути мы расскажем о жизни региона, его культуре и природе.
Стеклянный мост (30–40 мин)
Место, где эмоции становятся главным аттракционом — шаг над прозрачной поверхностью, визуальные эффекты под ногами и панорамы гор, от которых буквально захватывает дух.
Дегустация кофе, какао, чая и традиционных сладостей (30 мин)
Вы оцените местные вкусы и познакомитесь с уникальными продуктами — грибом долголетия линчжи и вытяжкой из кордицепса, которые считаются частью восточной оздоровительной медицины.
Гора Лангбианг (1 ч)
Самая высокая смотровая точка региона. Здесь открывается полный масштаб Далата: бесконечные леса, озёра и горные линии горизонта.
Обед (40 мин)
Мы заедем в главный торговый центр Далата, расположенный рядом с озером. В его заведениях каждый сможет выбрать блюда по своему вкусу.
Канатная дорога (15 мин)
Медленное движение кабинок над бескрайним морем хвойного леса позволит сполна насладиться живописными видами с высоты.
Храм Чук Лам (30–40 мин)
Буддийский монастырь, спрятанный среди садов и тишины, где всё располагает к созерцанию и внутренней перезагрузке.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, питьевая вода, все входные билеты, дегустация чая, кофе и вьетнамских сладостей, дождевик (на случай дождя)
Обед оплачивается дополнительно. Средний чек — $4–6
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 303 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
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