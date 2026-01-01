Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
«На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления»
2 июл в 05:30
3 июл в 05:30
$367 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
«Исследование пещерных храмов и панорамных площадок на вершине горы Воды»
Завтра в 19:00
2 июл в 19:00
от $426 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Вы преодолеете заросли джунглей и сотни ступеней, чтобы добраться до храма и ощутить тишину и спокойствие этого места9:40 — Будда Амитабхи»
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Святые места»
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