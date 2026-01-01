Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Камрани на русском языке, цены от $367. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов 31 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани) Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой «На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления» $367 за всё до 2 чел. На автобусе 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани От облаков Леди Будды до фонариков Старого города «Исследование пещерных храмов и панорамных площадок на вершине горы Воды» от $426 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо «Вы преодолеете заросли джунглей и сотни ступеней, чтобы добраться до храма и ощутить тишину и спокойствие этого места9:40 — Будда Амитабхи» $380 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Камрани

Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Святые места» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани); Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани; Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани. В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Камрани в июне 2026 Сейчас в Камрани в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 367 до 426. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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