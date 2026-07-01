Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
«8:00 — храмовый комплекс Линь Унг»
Завтра в 19:00
3 июл в 19:00
от $426 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Вы преодолеете заросли джунглей и сотни ступеней, чтобы добраться до храма и ощутить тишину и спокойствие этого места9:40 — Будда Амитабхи»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
«Вы посетите мемориал дружбы России и Вьетнама, а затем увидите необычный буддийский храм»
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Камрани - в Фанранг: храм из кораллов, виноградники и дюны
Необычные храмы, местное вино и поездка по барханам в самом солнечном регионе Вьетнама. Всё включено
«9:15 — Ракушечная пагода: необычный буддийский храм, украшенный кораллами и ракушками, и лабиринт дракона»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
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