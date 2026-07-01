Мини-группа
до 8 чел.
Весь Нячанг за пять часов: Чампа, Будда, собор и кофе
Понять, как Вьетнам менялся, сохраняя чужое наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
6 июл в 07:30
8 июл в 07:30
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
Завтра в 07:00
6 июл в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «История и архитектура»
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