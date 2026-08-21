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1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Камрани - в Далат: влюбиться в зелёную сказку Узнать, чем живёт и как устроен горный Вьетнам Начало: У вашего отеля «Место, где эмоции становятся главным аттракционом — шаг над прозрачной поверхностью, визуальные эффекты под ногами и панорамы гор, от которых буквально захватывает дух» от $390 за всё до 2 чел. На машине 12 часов 5% Индивидуальная до 3 чел. Из Камрани - к небанальным локациям Далата Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш» Начало: У вашего отеля в Камрани «Прозрачный мост, который словно парит в облаках, открывая захватывающую дух панораму хвойных лесов» от $580 $610 за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Другой Нячанг: глиняные ванны, пагоды и панорамы Отдохнуть в необычном спа-парке, познакомиться с местными традициями и выпить кофе с видом на город «Поднимемся к буддийскому храму, откуда открывается панорама Нячанга и окрестностей» от $450 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Камрани

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