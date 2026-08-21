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Из Камрани - в Далат: влюбиться в зелёную сказку
Узнать, чем живёт и как устроен горный Вьетнам
Начало: У вашего отеля
«Место, где эмоции становятся главным аттракционом — шаг над прозрачной поверхностью, визуальные эффекты под ногами и панорамы гор, от которых буквально захватывает дух»
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Из Камрани - к небанальным локациям Далата
Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Начало: У вашего отеля в Камрани
«Прозрачный мост, который словно парит в облаках, открывая захватывающую дух панораму хвойных лесов»
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$610 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Другой Нячанг: глиняные ванны, пагоды и панорамы
Отдохнуть в необычном спа-парке, познакомиться с местными традициями и выпить кофе с видом на город
«Поднимемся к буддийскому храму, откуда открывается панорама Нячанга и окрестностей»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от $450 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Панорамы»
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