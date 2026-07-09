Мои заказы

Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин

Сменить пляжный покой на драйв и историю большого Вьетнама
У Сайгона две души — французская элегантность, застывшая в колониальной архитектуре, и неудержимая энергия мегаполиса.

Вы познакомитесь с обеими сторонами — проследите, как в городе уживаются тихие буддийские пагоды и шумные рынки, трагические страницы истории и футуристические проспекты. И почувствуете настоящий драйв Сайгона!
Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин
Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин
Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин

Описание экскурсии

18:30 — выезд из Камрани

Вы сядете в комфортный слип-бас со спальными местами. Под мерный шум дороги заснёте в Камрани, а проснётесь уже совсем в другом мире.

6:00–7:30 — завтрак (оплачивается отдельно)

Отправимся в аутентичное кафе. Я помогу вам заказать правильный фо и объясню, почему утро в Сайгоне невозможно без стакана крепкого кофе со сгущёнкой и льдом.

7:30–12:00 — прогулка по городу

Пагода Винь Нгием (внутри). Вы рассмотрите искусную резьбу по дереву и узнаете, зачем вьетнамцы покупают черепах для выпуска в пруд и как древние легенды помогают современным бизнесменам.

Музей жертв войны. Вы познакомитесь с экспонатами — от американской бронетехники во дворе до пронзительных фотографий внутри. И оцените стойкость и жизнелюбие вьетнамского народа.

Площадь Парижской Коммуны и Нотр-Дам де Сайгон. Мы прогуляемся у стен собора из красного французского кирпича. Я расскажу, как католическая святыня стала символом азиатского мегаполиса.

Главпочтамт (внутри). Вы попадёте в атмосферу вокзала 19 века. Мы найдём старинные карты на стенах и оценим ажурные металлические своды, спроектированные бюро самого Гюстава Эйфеля.

Дворец Воссоединения (снаружи). Я покажу место, где в 1975 году танк проломил железные ворота, поставив точку в многолетней войне.

Оперный театр и улица Нгуен Хюэ. Осмотрим изящный фасад театра в стиле бозар и выйдем к памятнику Хо Ши Мину. Здесь вы попадёте в новый Сайгон — со стильными кафе и небоскрёбами.

Рынок Бень Тхань (короткая остановка). Мы заглянем под легендарные часы, чтобы почувствовать дух торговли, которая не утихает здесь уже сто лет.

Галерея лакового искусства. Вы увидите, как из скорлупы яиц, перламутра и сока лакового дерева создаются картины, которые не тускнеют столетиями.

12:00–13:00 — обед в колоритном ресторане (оплачивается отдельно)

Обсудим впечатления и попробуем блюда южной кухни, которая славится своей сладостью и обилием зелени.

13:00–18:00 — свободное время

Я подскажу, куда стоит отправиться:

  • в Bitexco Financial Tower, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта
  • дизайнерские бутики на улице Dong Khoi
  • книжные переулки или уютные кафе в старых жилых домах

19:00–20:00 — отправление в обратный путь

8:00 — возвращение в Камрань

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта или чёткое фото
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 6 лет
  • Вы можете остаться в Хошимине ещё на один день. Мы перенесём ваш билет на вечер следующего дня. По желанию вы сможете заказать у нас дополнительные экскурсии, также мы поможем подобрать отель
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Входит в стоимость: билеты на рейсовый спальный автобус Камрань — Хошимин — Камрань, все входные по программе, трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по Хошимину
  • Отдельно оплачиваются личные покупки и питание
  • Вместо свободного времени можно продолжить поездку экскурсией в туннели Кучи: $120 за 1–2 человек или $50 с человека, если вас 3 и больше

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2438 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
читать дальшеуменьшить

будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом. В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.

Входит в следующие категории Камрани

Похожие экскурсии на «Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин»

Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
На машине
12 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
12 авг в 05:30
13 авг в 05:30
от $367 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 06:00
11 июл в 00:00
от $56 за всё до 3 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $51 за человека
У нас ещё много экскурсий в Камрани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Камрани
от $300 за группу