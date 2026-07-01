Весь Нячанг за пять часов: Чампа, Будда, собор и кофе
Понять, как Вьетнам менялся, сохраняя чужое наследие
Камрань — это берег и аэропорт. Вся история края собрана к северу, в Нячанге, в часе езды вдоль моря.
Здесь вы увидите древние башни царства Чампа, буддийскую пагоду, французский собор и завершите прогулку за чашкой вьетнамского кофе.
А мы покажем, как страна на протяжении веков перенимала культуру других народов, превращая её в часть собственной истории.
Описание экскурсии
Дорога из Камрани занимает около часа. Выезд ~ в 7:30
Башни По Нагар. Вы посетите храмовый комплекс царства Чампа, где до сих пор приносят подношения богине Йан По Нагар. Расскажем, кем были чамы и почему их царство исчезло.
Мыс Хон Чонг: миф vs геология. Вы услышите предание об отпечатке ладони на валунах и узнаете, как эти глыбы оказались на берегу на самом деле.
Пагода Лонг Шон. 193 ступени к огромному Белому Будде — и вам откроется панорама города. Что означает жест статуи, какая драма стоит за её постаментом? История со сложным финалом, о которой здесь говорят вполголоса.
Каменный собор. Спустя века после Чампы приходит другая вера. Вы услышите о колониальном периоде в стране: как Франция оставила след в архитектуре, языке и даже в том, что вьетнамцы пьют по утрам.
Кофейня в центре Нячанга. Завершим экскурсию чашкой вьетнамского кофе. Вы попробуете местный способ приготовления, а мы расскажем, почему именно кофе стал одним из символов современного Вьетнама.
Организационные детали
Входит в стоимость: — трансфер из отелей Камрани и района Бай Зай до Нячанга — чашка вьетнамского кофе
Обратный трансфер не предусмотрен. Такси до отеля стоит около $15
Обед оплачивается отдельно. Мы подскажем хорошие рестораны
Прогулки в спокойном темпе, но с маленькими детьми подъёмы к Будде и собору могут занять больше времени. Пожалуйста, при бронировании сообщите возраст детей, чтобы мы скорректировали тайминг
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$70
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1287 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
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