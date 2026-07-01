Камрань — это берег и аэропорт. Вся история края собрана к северу, в Нячанге, в часе езды вдоль моря. Здесь вы увидите древние башни царства Чампа, буддийскую пагоду, французский собор и завершите прогулку за чашкой вьетнамского кофе. А мы покажем, как страна на протяжении веков перенимала культуру других народов, превращая её в часть собственной истории.

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Описание экскурсии

Дорога из Камрани занимает около часа. Выезд ~ в 7:30

Башни По Нагар. Вы посетите храмовый комплекс царства Чампа, где до сих пор приносят подношения богине Йан По Нагар. Расскажем, кем были чамы и почему их царство исчезло.

Мыс Хон Чонг: миф vs геология. Вы услышите предание об отпечатке ладони на валунах и узнаете, как эти глыбы оказались на берегу на самом деле.

Пагода Лонг Шон. 193 ступени к огромному Белому Будде — и вам откроется панорама города. Что означает жест статуи, какая драма стоит за её постаментом? История со сложным финалом, о которой здесь говорят вполголоса.

Каменный собор. Спустя века после Чампы приходит другая вера. Вы услышите о колониальном периоде в стране: как Франция оставила след в архитектуре, языке и даже в том, что вьетнамцы пьют по утрам.

Кофейня в центре Нячанга. Завершим экскурсию чашкой вьетнамского кофе. Вы попробуете местный способ приготовления, а мы расскажем, почему именно кофе стал одним из символов современного Вьетнама.

Организационные детали