Отправляемся в один из самых необычных регионов Центрального Вьетнама. Чтобы увидеть храм, весь в кораллах и ракушках. Чтобы побывать на живописном побережье, прогуляться по виноградникам, попробовать местное вино.
А ещё чтобы прокатиться по песчаным дюнам! По дороге поговорим об истории Камрани, цивилизации Чампа, буддизме и современной жизни Вьетнама.
А ещё чтобы прокатиться по песчаным дюнам! По дороге поговорим об истории Камрани, цивилизации Чампа, буддизме и современной жизни Вьетнама.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Камрани вдоль побережья Южно-Китайского моря
9:15 — Ракушечная пагода: необычный буддийский храм, украшенный кораллами и ракушками, и лабиринт дракона
10:30 — панорамная смотровая площадка с видами на море, скалы и прибрежные дороги Центрального Вьетнама
11:00 — виноградники: прогулка по винодельне с дегустацией местного вина
По желанию — остановка на городском пляже Фанранга: купание и отдых у моря
12:00 — обед в ресторане Four Seasons
14:00 — контактный зоопарк
15:30 — сафари по песчаным дюнам: поездка на внедорожниках по барханам — это один из самых необычных природных ландшафтов Вьетнама
18:00 — возвращение в Камрань
Маршрут можно скорректировать с учётом ваших пожеланий.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле, но можем организовать путешествие и для больших компаний — комфортабельный микроавтобус за доплату
- В стоимость входят обед в ресторане Four Seasons (горячее блюдо + напиток, есть вегетарианские опции) и все входные билеты
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 452 туристов
С 2018 года я влюблён во Вьетнам и хочу помочь вам взглянуть на страну своими глазами! Благодаря обширным знаниям о стране, её истории, культуре и особенностях народностей Вьетнама. Я и
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