Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Камрани на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На катере Аренда катера 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено) Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там «Мини-пляж (Mini Beach) на острове Хон Миеу — искупаться, позагорать, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря» от $480 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин Сменить пляжный покой на драйв и историю большого Вьетнама от $300 за всё до 2 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Остров орхидей: тропические приключения Познакомиться с экзотическими животными и отдохнуть на пляже - из Камрани Начало: У вашего отеля «После обеда можно продолжить исследовать остров или провести время на пляже — выбор за вами» от $480 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Камрани

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