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Индивидуальная
до 10 чел.
Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено)
Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там
«Мини-пляж (Mini Beach) на острове Хон Миеу — искупаться, позагорать, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в самое сердце страны: из Камрани - в Хошимин
Сменить пляжный покой на драйв и историю большого Вьетнама
Завтра в 22:00
23 авг в 22:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров орхидей: тропические приключения
Познакомиться с экзотическими животными и отдохнуть на пляже - из Камрани
Начало: У вашего отеля
«После обеда можно продолжить исследовать остров или провести время на пляже — выбор за вами»
23 авг в 07:00
24 авг в 07:00
от $480 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Пляжи»
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Сейчас в Камрани в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 480.
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