Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборНочной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
4 авг в 19:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Групповая
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
1 авг в 15:00
$170 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
$133 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров орхидей: тропические приключения
Познакомиться с экзотическими животными и отдохнуть на пляже - из Камрани
Начало: в отеле
Завтра в 07:30
1 авг в 07:30
от $400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Сергей, спасибо за классный денёк на островах 👍 будем рекомендовать друзьям 🤗
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Ребята, от всей души благодарю! Ночная прогулка на сапах была супер! Целое приключение на ночном пляже. Невозможно передать словами ощущения
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А
Прекрасная экскурсия!!! Острова шикарные, индивидуальный подход. Гид Сергей Сергеевич полный восторг: прекрасный рассказчик, знает много тонкостей, отлично подстраивается под твои пожелания! Действительно индивидуальная экскурсия! Всем рекомендую!!!
+4
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А
очень необычный опыт! когда хочется попробовать что-то еще эдакое, отличный выбор! мы ездили семьей с детьми 9 и 11 лет - им тоже очень понравилось!
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Всего 4 отзыва в Камрани в категории "Романтические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Романтические»
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