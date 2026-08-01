Индивидуальная
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Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
«Выйдем в живописный залив и поплывём к острову Орхидей, по пути посмотрим на рыбацкие плавучие фермы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
«Вы сами выбираете, сколько времени провести на острове»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани
Уехать из города к пляжу, бассейнам и бирюзовой воде Нячангского залива
«На острове вы сами выбираете темп и настроение отдыха»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $300 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «На острова»
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