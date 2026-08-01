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1 чел. По популярности На катере 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани Путешествие на катере с трансфером из Камрани «Выйдем в живописный залив и поплывём к острову Орхидей, по пути посмотрим на рыбацкие плавучие фермы» от $390 за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями Начало: У вашего отеля в Камрани «Вы сами выбираете, сколько времени провести на острове» от $295 за всё до 2 чел. На катере 5 часов Индивидуальная до 2 чел. Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани Уехать из города к пляжу, бассейнам и бирюзовой воде Нячангского залива «На острове вы сами выбираете темп и настроение отдыха» от $300 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Камрани

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