Это один из самых насыщенных и красивых маршрутов вокруг Нячанга. За один день вы побываете в буддийском монастыре среди джунглей, искупаетесь в природных бассейнах у водопадов, увидите рисовые поля и соляные плантации, а завершите путешествие в панорамном ресторане с видом на море.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $199 за человека

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Нячанга

7:40 — Буддийский монастырь (1,5–2 ч). Мы окажемся в тихом горном монастыре среди джунглей. За чашкой кофе или свежего сока поговорим о буддизме, заветах Будды и местных традициях. Со смотровых площадок полюбуемся долиной, рисовыми полями и горами.

11:40 — водопады (2–3 ч). Подъедем к трём живописным каскадам с природными каменными чашами. Вас ждёт треккинг средней сложности, купание в чистой горной воде, а при желании — каяки или зиплайн.

Дорога вдоль побережья. По пути увидим рисовые поля, соляные плантации, цветущие лотосы и рыбацкие деревушки. Поговорим о символике лотоса и бамбука во вьетнамской культуре.

Панорамный ресторан (30 мин). С видом на море и рыбацкую бухту можно выпить кофе или пообедать.

Возвращение в Нячанг (20 мин)

Организационные детали