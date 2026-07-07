Это один из самых насыщенных и красивых маршрутов вокруг Нячанга.
За один день вы побываете в буддийском монастыре среди джунглей, искупаетесь в природных бассейнах у водопадов, увидите рисовые поля и соляные плантации, а завершите путешествие в панорамном ресторане с видом на море.
За один день вы побываете в буддийском монастыре среди джунглей, искупаетесь в природных бассейнах у водопадов, увидите рисовые поля и соляные плантации, а завершите путешествие в панорамном ресторане с видом на море.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Нячанга
7:40 — Буддийский монастырь (1,5–2 ч). Мы окажемся в тихом горном монастыре среди джунглей. За чашкой кофе или свежего сока поговорим о буддизме, заветах Будды и местных традициях. Со смотровых площадок полюбуемся долиной, рисовыми полями и горами.
11:40 — водопады (2–3 ч). Подъедем к трём живописным каскадам с природными каменными чашами. Вас ждёт треккинг средней сложности, купание в чистой горной воде, а при желании — каяки или зиплайн.
Дорога вдоль побережья. По пути увидим рисовые поля, соляные плантации, цветущие лотосы и рыбацкие деревушки. Поговорим о символике лотоса и бамбука во вьетнамской культуре.
Панорамный ресторан (30 мин). С видом на море и рыбацкую бухту можно выпить кофе или пообедать.
Возвращение в Нячанг (20 мин)
Организационные детали
- В стоимость входят все входные билеты, чай, кофе или сок
- Обед, крафтовое пиво и настойки оплачиваются отдельно
- Экскурсия включает треккинг средней сложности
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 300 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
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