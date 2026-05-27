Мы предлагаем вам поехать к водопадам не ради фото, а за ощущением приключения: пройти через джунгли, подняться к могучим каскадам воды, искупаться в природных озёрах. При желании — покататься на каяках или зиплайне. И завершить день барбекю на природе.
Описание экскурсии
Заберём вас из отеля и отправимся на базу, где вас ждут различные активности. Вас угостят бодрящим приветственным напитком и проведут инструктаж.
Дальше — катание на каяках по реке и пешая прогулка по джунглям. По тропам и камням мы поднимемся к водопадам, где у вас будет время искупаться в природных озёрах и отдохнуть, при желании — попробовать зиплайн или прыжки со скал.
После активной части вернёмся на базу, где вас будет ждать барбекю, которое мы приготовим на свежем воздухе. Завершим день в спокойной атмосфере и отвезём вас обратно в отель.
Примерный тайминг
- Дорога до базы из Нячанга — 30 мин
- Угощение напитком, инструктаж — 15 мин
- Плавание на каяках — 30 мин
- Прогулка по джунглям, посещение водопада — 2–2,5 часа
- Пикник — 1–1,5 часа
- Возвращение в город — 30 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобилях Ford, Toyota или Hyundai, приветственный напиток, барбекю
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Для гостей, проживающих в районе Камрани, возможен трансфер за дополнительную плату — $30 за автомобиль
- Размер группы может быть увеличен: за каждого дополнительного участника +$60
- Для зиплайна предоставляется всё необходимое оборудование и проводится инструктаж. Аттракцион оплачивается отдельно — цены по запросу
- Можно заказать услуги профессионального фотографа на весь день — детали в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1955 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
