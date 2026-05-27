Мы предлагаем вам поехать к водопадам не ради фото, а за ощущением приключения: пройти через джунгли, подняться к могучим каскадам воды, искупаться в природных озёрах. При желании — покататься на каяках или зиплайне. И завершить день барбекю на природе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заберём вас из отеля и отправимся на базу, где вас ждут различные активности. Вас угостят бодрящим приветственным напитком и проведут инструктаж.

Дальше — катание на каяках по реке и пешая прогулка по джунглям. По тропам и камням мы поднимемся к водопадам, где у вас будет время искупаться в природных озёрах и отдохнуть, при желании — попробовать зиплайн или прыжки со скал.

После активной части вернёмся на базу, где вас будет ждать барбекю, которое мы приготовим на свежем воздухе. Завершим день в спокойной атмосфере и отвезём вас обратно в отель.

Примерный тайминг

Дорога до базы из Нячанга — 30 мин

Угощение напитком, инструктаж — 15 мин

Плавание на каяках — 30 мин

Прогулка по джунглям, посещение водопада — 2–2,5 часа

Пикник — 1–1,5 часа

Возвращение в город — 30 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобилях Ford, Toyota или Hyundai, приветственный напиток, барбекю

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)