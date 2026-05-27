Пляжи Нячанга хороши, но иногда хочется сбежать от курортной суеты и насладиться тишиной и прохладой.
В этой поездке вы заглянете в Каменный парк, устроите барбекю у горного озера, выберете активность по настроению и увидите, как солнце прячется между горами.
Описание трансфер
- Вы отправитесь в Большой Каменный парк. Здесь увидите подводную лодку на горе, отель в виде корабля, каменные скульптуры, небольшие водопады, а ещё вас ждёт больше 50 фотозон
- После этого поедете к горному озеру. Там устроим барбекю: разные виды мяса, овощи, гарнир, напитки и фрукты. На территории есть бар, где можно дополнительно заказать смузи, кофе или чай. Вы сможете покататься на сапах или катамаранах, порыбачить, погулять или просто отдохнуть у воды
- Вечером встретим закат и увидим, как солнце садится между вершинами
Ориентировочный тайминг
11:00 — выезд из отеля
11:30 — Большой Каменный парк
12:30–17:30 — отдых у горного озера
17:30 — встреча заката
18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Барбекю, напитки, входные билеты и все активности входят в стоимость. Вы можете переночевать на локации в новой палатке с кондиционером (от 300 000 донгов или $11). Трансфер на следующий день не входит в стоимость
- Время выезда обратно можно немного сдвинуть: уехать чуть раньше или позже по договорённости
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Нячанге
У нас есть все экскурсии и развлечения города. Вообще все. И немножко больше! Поможем с любым вопросом — обмены, симки, рестораны, необычные кафешки, местный колорит, врачи, массажки, стоматология, рынки. Где что
