Погрузитесь в красоту залива Нячанг с атмосферой морских приключений: снорклинг у кораллового рифа, рыбалка, вкусный барбекю-обед в рыбацкой деревне и отдых на лучшем пляже города — Мини. Идеальный день для отдыха и активного времяпрепровождения у моря.
3 отзыва
Описание водной прогулки

Снорклинг в морском парке Начните день с трансфера из отеля к порту, затем отправляйтесь на лодке к морскому парку Нячанга. Здесь вас ждёт снорклинг на коралловом рифе с разнообразными рыбами и живописными подводными пейзажами. Барбекю и рыбалка в рыбацкой деревне После снорклинга посетите рыбацкую деревню, где можно отведать разнообразные блюда барбекю — рыбу, курицу, свинину, говядину, кальмаров и свежие салаты. Затем попробуйте порыбачить с оборудованием, которое предоставит гид. Отдых и развлечения на пляже Мини В завершение отправляйтесь на пляж Мини — самый высокооценённый пляж в Нячанге. Расслабьтесь на шезлонгах, наслаждайтесь видом океана и сделайте красивые фотографии. Для любителей приключений доступны водные развлечения: джетски, парасейлинг, каякинг и SUP. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпа, купальники, полотенце, камера, солнцезащитный крем и вода.
  • Не допускается: засорение и прикосновение к морской флоре и фауне.
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, с ограниченными физическими возможностями и склонных к морской болезни.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Морской парк Нячанга
  • Пляж Мини-Бич
  • Рыбацкая деревня
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед-барбекю
  • Входные билеты
  • Снорклинг у кораллового рифа, рыбалка, сап-серфинг (SUP)
  • Вода (1 бутылка на человека)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: шляпа, купальники, полотенце, камера, солнцезащитный крем и вода
  • Не допускается: засорение и прикосновение к морской флоре и фауне
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, с ограниченными физическими возможностями и склонных к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
16 июл 2025
Очень рекомендую этот выезд для семей! Мы отлично провели время, а наш гид Танг оказался просто замечательным человеком!
В
Вера
30 июн 2025
Наши гиды были просто лучшие — лучше не бывает! День прошёл идеально, рекомендую на 200%!
А
Анастасия
21 мар 2025
Потрясающий день с отличным распределением времени для каждого вида активности. Гиды были дружелюбными и внимательными.

Входит в следующие категории Нячанга

