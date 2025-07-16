Погрузитесь в красоту залива Нячанг с атмосферой морских приключений: снорклинг у кораллового рифа, рыбалка, вкусный барбекю-обед в рыбацкой деревне и отдых на лучшем пляже города — Мини. Идеальный день для отдыха и активного времяпрепровождения у моря.
Описание водной прогулкиСнорклинг в морском парке Начните день с трансфера из отеля к порту, затем отправляйтесь на лодке к морскому парку Нячанга. Здесь вас ждёт снорклинг на коралловом рифе с разнообразными рыбами и живописными подводными пейзажами. Барбекю и рыбалка в рыбацкой деревне После снорклинга посетите рыбацкую деревню, где можно отведать разнообразные блюда барбекю — рыбу, курицу, свинину, говядину, кальмаров и свежие салаты. Затем попробуйте порыбачить с оборудованием, которое предоставит гид. Отдых и развлечения на пляже Мини В завершение отправляйтесь на пляж Мини — самый высокооценённый пляж в Нячанге. Расслабьтесь на шезлонгах, наслаждайтесь видом океана и сделайте красивые фотографии. Для любителей приключений доступны водные развлечения: джетски, парасейлинг, каякинг и SUP. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа, купальники, полотенце, камера, солнцезащитный крем и вода.
- Не допускается: засорение и прикосновение к морской флоре и фауне.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, с ограниченными физическими возможностями и склонных к морской болезни.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской парк Нячанга
- Пляж Мини-Бич
- Рыбацкая деревня
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед-барбекю
- Входные билеты
- Снорклинг у кораллового рифа, рыбалка, сап-серфинг (SUP)
- Вода (1 бутылка на человека)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Что взять с собой: шляпа, купальники, полотенце, камера, солнцезащитный крем и вода
- Не допускается: засорение и прикосновение к морской флоре и фауне
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, с ограниченными физическими возможностями и склонных к морской болезни
Л
Лилия
16 июл 2025
Очень рекомендую этот выезд для семей! Мы отлично провели время, а наш гид Танг оказался просто замечательным человеком!
В
Вера
30 июн 2025
Наши гиды были просто лучшие — лучше не бывает! День прошёл идеально, рекомендую на 200%!
А
Анастасия
21 мар 2025
Потрясающий день с отличным распределением времени для каждого вида активности. Гиды были дружелюбными и внимательными.
