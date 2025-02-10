Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Нячанге на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам Начало: У вашего отеля $ 85 за человека Музыкальные теплоходы 5 часов Круиз Круиз по заливу Нячанга Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой Начало: У центрального входа вашего отеля Расписание: ежедневно в 15:30 $ 105 за человека 5 часов Билеты Ярмарка мастеров в Нячанге Уникальная ярмарка на 21-м этаже в центре Нячанга предлагает вам изделия ручной работы и отдых в бассейне с панорамным видом Начало: У отеля Alana Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 $ 8 за билет Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Романтические»

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