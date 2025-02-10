8 часов
Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
$85 за человека
5 часов
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
10 фев в 15:30
$105 за человека
5 часов
Билеты
Ярмарка мастеров в Нячанге
Уникальная ярмарка на 21-м этаже в центре Нячанга предлагает вам изделия ручной работы и отдых в бассейне с панорамным видом
Начало: У отеля Alana
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$8 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Романтические»
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