Из Нячанга на судне по островам: водные развлечения и вечеринка в плавучем баре

Отдых, вдохновлённый философией, что живём один раз
Проведите время вдали от многолюдных пляжей. Насладитесь нетронутой природой, поныряйте с маской у коралловых рифов. Попробуйте блюда вьетнамской кухни с видом на город.

Потанцуйте на вечеринке с живой музыкой и покатайтесь с гигантской водной горки, установленной прямо на борту. На судне фрукты, коктейли, буфет с десертами — всё для удовольствия!
Из Нячанга на судне по островам: водные развлечения и вечеринка в плавучем баре

Описание экскурсии

7:50 — встреча, трансфер в порт

8:30 — посадка на судно и выход в море. По пути вы сможете попробовать приветственный напиток и десерт
9:00 — отправление к Донг Там — месту, где обитают разнообразные рыбы и кораллы. Аренда сапов, снорклинг, каякинг включены. Сопровождающий будет рядом и обеспечит безопасность. Также доступны дополнительные развлечения: парасейлинг, катание на «банане», дайвинг, прогулки по морскому дну
10:00 — вечеринка в открытом море. Плавучий бар и гигантская водная горка — съезжайте в море с высоты второго этажа. Фрукты и коктейли — безлимитно. А после вас угостят ароматной свежей выпечкой
11:30 — шоу интернациональной группы. Живая музыка, песни на разных языках, остроумный и харизматичный ведущий — танцуйте, пойте, общайтесь
13:00 — обед на острове: горячий рис и блюда местной кухни. Есть гамаки и лаундж-зона. Можно поплавать в море, полюбоваться видом Нячанга и отдохнуть
14:30 — возвращение в порт. Насладитесь послеобеденным чаем и морскими пейзажами

Организационные детали

  • Трансфер на 4- / 7-местном автомобиле или 16-местном автобусе, есть детские кресла. Если у вас будет дорожная сумка или крупногабаритный багаж, сообщите об этом заранее
  • Сопровождающий проведёт инструктаж по технике безопасности, правилах использования оборудования и нормах по охране окружающей среды
  • Включены трансфер, базовая страховка, приветственный напиток и десерт, обед, водная горка, сапы, каякинг, ласты и маски для снорклинга
  • Дополнительные расходы (по желанию): флайборд, парасейлинг, сиуокинг, катание на «банане» и гидроцикле и др.
  • Дети младше 12 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Поездка может быть отменена из-за погоды
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 12 лет€17
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нгуен
Нгуен — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы подарим вам яркую энергию Нячанга: с живой музыкой, гигантскими водными горками и плавучим коктейль-баром. Предлагаем трансфер по городу и приватные зоны отдыха.

