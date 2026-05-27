Проведите время вдали от многолюдных пляжей. Насладитесь нетронутой природой, поныряйте с маской у коралловых рифов. Попробуйте блюда вьетнамской кухни с видом на город. Потанцуйте на вечеринке с живой музыкой и покатайтесь с гигантской водной горки, установленной прямо на борту. На судне фрукты, коктейли, буфет с десертами — всё для удовольствия!

Описание экскурсии

7:50 — встреча, трансфер в порт

8:30 — посадка на судно и выход в море. По пути вы сможете попробовать приветственный напиток и десерт

9:00 — отправление к Донг Там — месту, где обитают разнообразные рыбы и кораллы. Аренда сапов, снорклинг, каякинг включены. Сопровождающий будет рядом и обеспечит безопасность. Также доступны дополнительные развлечения: парасейлинг, катание на «банане», дайвинг, прогулки по морскому дну

10:00 — вечеринка в открытом море. Плавучий бар и гигантская водная горка — съезжайте в море с высоты второго этажа. Фрукты и коктейли — безлимитно. А после вас угостят ароматной свежей выпечкой

11:30 — шоу интернациональной группы. Живая музыка, песни на разных языках, остроумный и харизматичный ведущий — танцуйте, пойте, общайтесь

13:00 — обед на острове: горячий рис и блюда местной кухни. Есть гамаки и лаундж-зона. Можно поплавать в море, полюбоваться видом Нячанга и отдохнуть

14:30 — возвращение в порт. Насладитесь послеобеденным чаем и морскими пейзажами

Организационные детали