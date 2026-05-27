Потанцуйте на вечеринке с живой музыкой и покатайтесь с гигантской водной горки, установленной прямо на борту. На судне фрукты, коктейли, буфет с десертами — всё для удовольствия!
Описание экскурсии
7:50 — встреча, трансфер в порт
8:30 — посадка на судно и выход в море. По пути вы сможете попробовать приветственный напиток и десерт
9:00 — отправление к Донг Там — месту, где обитают разнообразные рыбы и кораллы. Аренда сапов, снорклинг, каякинг включены. Сопровождающий будет рядом и обеспечит безопасность. Также доступны дополнительные развлечения: парасейлинг, катание на «банане», дайвинг, прогулки по морскому дну
10:00 — вечеринка в открытом море. Плавучий бар и гигантская водная горка — съезжайте в море с высоты второго этажа. Фрукты и коктейли — безлимитно. А после вас угостят ароматной свежей выпечкой
11:30 — шоу интернациональной группы. Живая музыка, песни на разных языках, остроумный и харизматичный ведущий — танцуйте, пойте, общайтесь
13:00 — обед на острове: горячий рис и блюда местной кухни. Есть гамаки и лаундж-зона. Можно поплавать в море, полюбоваться видом Нячанга и отдохнуть
14:30 — возвращение в порт. Насладитесь послеобеденным чаем и морскими пейзажами
Организационные детали
- Трансфер на 4- / 7-местном автомобиле или 16-местном автобусе, есть детские кресла. Если у вас будет дорожная сумка или крупногабаритный багаж, сообщите об этом заранее
- Сопровождающий проведёт инструктаж по технике безопасности, правилах использования оборудования и нормах по охране окружающей среды
- Включены трансфер, базовая страховка, приветственный напиток и десерт, обед, водная горка, сапы, каякинг, ласты и маски для снорклинга
- Дополнительные расходы (по желанию): флайборд, парасейлинг, сиуокинг, катание на «банане» и гидроцикле и др.
- Дети младше 12 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Поездка может быть отменена из-за погоды
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 12 лет
|€17
|Дети до 7 лет
|Бесплатно