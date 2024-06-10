Из Нячанга в Далат на два дня

Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
Далат - это город, который славится своим чистым воздухом, великолепным кофе и уникальными достопримечательностями.

За два дня вы посетите парк цветов, увидите необычную гостиницу Crazy House, прокатитесь на канатной дороге к
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пагоде Чук Лам и искупаетесь в озере у водопада Понгур. Узнаете о религии каодаизм и попробуете далатское вино.

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Вьетнама и увидеть его с другой стороны

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌸 Парк цветов
  2. 🏯 Храм Линь Фуок
  3. 🚂 Железнодорожная станция
  4. 🏡 Crazy House
  5. 🍷 Далатское вино
  6. 🌲 Канатная дорога
  7. 💧 Водопад Понгур

Что можно увидеть

  • Парк цветов
  • Храм Линь Фуок
  • Храм религии каодай
  • Железнодорожная станция
  • Crazy House
  • Пагода Чук Лам
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День первый

Поразительная архитектура пагоды Линь Фуок

Храм Линь Фуок обязательно нужно увидеть вживую — его отделка выполнена из осколков стекла, керамики и фарфора, а в самой постройке присутствует множество различных архитектурных элементов, которые производят впечатление мозаики. На территории комплекса мы расскажем вам об истории «бутылочного храма», особенностях его строительства и задумке зодчих.

Храм религии каодай

Вы посетите еще один красивый храм, который интересен не столько своим стилем и окружающими панорамными видами на Далат, сколько самой религией, которую здесь проповедуют. Зародившаяся в начале 20 века, она была призвана объединить буддизм, конфуцианство, даосизм и другие религии. Легенда гласит, что основателю каодаизма так повелел бог, явившись к нему во время спиритического сеанса. Осматривая религиозное сооружение, вы обнаружите весьма своеобразный пантеон святых, в котором кроме восточных учителей есть Гитлер, Ленин и Гюго. А какая идея за этим стоит, вы узнаете во время экскурсии.

Железнодорожная станция

Построенная в 1932 году французскими архитекторами, в 2001 году благодаря своей уникальности станция была официально признана национальным памятником Вьетнама. Второй такой во всей стране больше нет. И не столько из-за архитектурных изысков, а больше из-за двух паровозов, которые сохранились здесь с тех далеких пор. И пусть она не исполняет своих первоначальных функций, зато напоминает о колониальном прошлом и доставляет туристам немало приятных переживаний. Ведь на одном из паровозов все еще можно прокатиться до пагоды Линь Фуок (отрезок в 7 км). Мы не можем обойти стороной эту часть истории Далата, поэтому сделаем небольшую остановку на этой станции, которая как будто стоит на границе двух временных измерений.

На встречу с «городом цветов»

По дороге в Далат вас ждут живописные виды на горы, долины и небольшие водопады, а в самом городе вы увидите множество сосен, огромное количество самых разных цветов и теплиц — здесь выращивают овощи и клубнику для всего юга Вьетнама. Приехав в Далат, первым делом отправимся в парк цветов, где вы увидите разнообразные растения и причудливые бонсаи, а затем немного прогуляемся по улицам: вас наверняка удивят ухоженные дома и тротуары — построенный французами Далат сохранил в себе многие европейские черты.

Crazy House и атмосферный Чук Лам

В необычной гостинице-музее госпожи Данг Вьет Нга вы познакомитесь с фантастической архитектурой этого здания, напоминающей творения Гауди, узнаете об истории его строительства, которое продолжается до сих пор, о самом архитекторе Crazy House, его владелице и идее, которая заложена в создание одной из самых оригинальных гостиниц мира. А после этого на канатной дороге отправимся в буддийский комплекс Чук Лам. Расположенный в окружении соснового леса, он притягивает своей умиротворенной атмосферой, и по его красивой и ухоженной территории всегда приятно прогуляться.

Поход на рынок и стрит-фуд в Далате

Далат — это не только особенная атмосфера, чистые тротуары, модная одежда вьетнамской молодежи и цветы вокруг. Это и своя кухня, свой стрит-фуд, даже свои пироженки, доставшиеся, по нашему мнению, от французов. В вечернее время жизнь в Далате получает второе дыхание, а центром концентрации всех событий становится рыночная площадь города. Сувениры, соки, вьетнамские аналоги пиццы, другие необычные вкусняшки на гриле — все это здесь. И мы предлагаем просто поэкспериментировать, почувствовать себя в роли несведущего ребенка, попробовать незнакомые доселе блюда, которые, к слову, стоят здесь поразительно дешево.

Кафе «100 крыш», вино и дружеские посиделки

В вечернюю часть программы мы решили включить одно нетривиальное заведение, немного напоминающее Crazy House (хотя сам хозяин это категорически отрицает). Здесь вы увидите множество фигурок, извилистых переходов и укромных уголков, одна часть заведения — кафе, а вторая — лабиринт «Путь к луне». Пройдя по лабиринту, вы окажетесь на крыше, на которой даже есть прудик и растения, а дальше — попадете на холм, с которого откроется потрясающий вид ночного неба.

Бонусы!

Тем, кто сможет найти путь к луне, мы купим бокал вкусного далатского вина, а после посидим на балкончике, рассматривая необычный интерьер этого замечательного места и беседуя о жизни во Вьетнаме. Если вино Далата вам придется по вкусу, мы предложим вам совершить небольшую прогулку к озеру, на берегу которого выпьем красного сухого вина и обсудим день грядущий.

День второй

Смотровая площадка

Позавтракав в самом Далате, мы выедем из него по горному серпантину. Справа и слева вас будут окружать сосны, а вдали будут виднеться вершины гор. Такие виды обязательно должны быть запечатлены на камеру смартфона или фотоаппарат, чтобы занять достойное место в вашем фотоархиве.

Кофейные плантации и мусанги

А далее вы увидите своими глазами так много кофейных плантаций, что сразу станет ясно, почему Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту этого стратегического продукта. Хороший кофе не может быть произведен на высоте ниже 1000 метров над уровнем моря. И поэтому когда-то именно Далат идеально подошел французам для производства любимого ими напитка. Во время прогулки вы узнаете о том, какие сорта производят в стране и как сейчас развивается эта отрасль. Мы также внесли в программу остановку возле кофейных плантаций и на одной из кофейных фабрик, где производят тот самый ценный Копи Лювак, чтобы вы могли воочию увидеть зверьков, возле которых столько шума в последние годы, и выпить чашечку этого нашумевшего напитка.

Цех по производству шелка

В цехе вы познакомитесь с непростым процессом производства шелковой нити, увидите, в каких тяжелых условиях работают мастера на древних станках. А за соседней дверью вас буду ждать образцы шелка, изготовленного по всем технологическим стандартам — здесь же вы сможете приоброести ткань по гораздо более низкой цене, чем, напрмиер, в России.

Водопад Элефант и Понгур

Вам предстоит также встретиться с буйным, огромным водопадом Слона, как его называют вьетнамцы. Вода обрывается здесь с высоты 30 метров, образуя целые клубы водяной пыли. А вторым зрелищным водопадом станет Понгур. Из всего многообразия водопадов Далата и его окрестностей мы выбрали один из самых живописных водопадов Южного Вьетнама. Вас ждет впечатляющее зрелище обрушивающейся по каменным ступеням воды в окружении буйной тропический зелени! Обычно здесь бывает мало туристов, и вы сможете в уединенной и спокойной атмосфере прогуляться по территории, а также искупаться в симпатичном озере.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.
Стоимость экскурсии: на байке — 230 евро с 1 чел.; на авто — 302 евро за 1 чел., 603 евро за 2 чел., 777 евро — за 3 человек.

В стоимость включено:

  • Трансфер — мото (пассажиром) или авто по желанию
  • Гостиница — размещение в 2-х местных номерах Dalat View Hostel
  • Входные билеты

В стоимость не включено: питание — местная традиционная кухня и кофе во вьетнамских кафе и «у бабушек».

Что взять с собой:

  • удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом)
  • солнцезащитные средства
  • Теплую курточку или свитер очень желательны, в Далате может быть свежо
  • Паспорт для поселения в отель
  • небольшой запас питьевой воды
  • удобную сумку или рюкзак

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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