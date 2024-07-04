5.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: На Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$201 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $269 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
$7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKir4 июля 2024Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.
- MMax14 апреля 2024Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
- ААнна26 января 2023Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Нескучные экскурсии»
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