Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Нячанге на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: На Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$201 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $269 за всё до 2 чел.
Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
1 отзыв
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
$7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kir
    4 июля 2024
    Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
    Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.
  • M
    Max
    14 апреля 2024
    «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
    Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
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    кафе и ресторанам, где я, как и хотел, попробовал буквально все, что и планировал во Вьетнаме. Всю дорогу Реваль рассказывал про быт и посещаемые места, попутно не забывая при каждой просьбе делать балдежные фотки:) Гастрочасть также порадовала, т. к. было на глазах приготовлено и отобедано от моллюсков до крокодила. Отдельно отметил бы сам ритуал кобры, он проходит в другом месте. Очень необычно и интересно, даже расписывать не буду, не хочу кого-то лишать радости впечатлений. Просто сами попробуйте. Это здорово. И напоследок, поскольку так вышло, что я оказался одним из группы, поехали посидеть вдвоем в местном нетуристическом баре, где гармонично и весело закончили вечер. Так что, весьма рекомендую. Реваль, спс и успехов!

  • А
    Анна
    26 января 2023
    Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
    Сам маршрут интересный и очень красочный: понравилось пробираться внутри дракона и летучие мыши там, лучше всего взять с собой свечки,
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    а не фонарик смартфона, чтобы создать более глубокое погружение в атмосферу. По организации есть нарекания: не увидели готовую соль на соляных полях, поэтому пришлось развивать фантазию и гуглить, как происходит процесс выпаривания. Про особенности местного виноделия мы тоже ничего не узнали, виноград нам предложили срезать за отдельные деньги, молодое вино мы тоже не попробовали. По дороге в бухту в живописных местах мы тоже не останавливались. В общем большая часть программы прошла скомкано.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
  2. Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
  3. Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 269. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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