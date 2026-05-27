Описание экскурсии
Ночь перед выездом
19:00–20:00 — посадка на спальный автобус в Нячанге. Вы едете лёжа, дорога пройдёт незаметно: можно выспаться и встретить утро бодрым.
Основной день — Хошимин и Кучи
6:00–7:30 — прибытие, встреча с гидом, завтрак в местном кафе (оплачивается отдельно)
7:30–13:00 — поездка в туннели Кучи
- Фильм‑погружение «Героические партизаны»
- Прогулка по джунглям: десятки видов ловушек, скрытые выходы, вентиляция‑термитник
- Воронки от B‑52, трофейная техника, подбитый танк
- Спуск в туннель (участок 40 см — по желанию)
- Стрельбище: АК‑47 или M60 (от $10 за 10 патронов)
- Обед партизана: маниок, арахисовая соль, чай
13:00–14:00 — возвращение в Хошимин, обед в городе (оплачивается отдельно)
14:00–18:00 — свободное время
- Вид на город с Bitexco Financial Tower
- Улица Dong Khoi с дизайнерскими бутиками
- Скрытые кафе в колониальных особняках
19:00–20:00 — посадка на спальный автобус, обратный путь в Нячанг
Следующее утро
7:00 — прибытие в Нячанг
О чём поговорим в пути
- Невидимый фронт. Как при тотальном превосходстве авиации и техники партизаны построили сотни км подземных ходов
- Жизнь под землёй. Под толщей грунта не только воевали — здесь рождались дети, играли свадьбы, ставили спектакли. Вы узнаете, что такое «кухня Хоанг Кам» и как удавалось готовить, не оставляя следов
- Секреты ловушек. Бамбук, старые шины и острая смекалка — этого хватило, чтобы противостоять радарам и датчикам движения. Гид покажет, как работали самые эффективные конструкции
- Современный Хошимин. Почему вьетнамцы пьют кофе литрами, как выживать в хаосе уличного движения и чем живёт молодёжь в городе, который никогда не спит
Организационные детали
Что включено
- Спальный автобус Нячанг — Хошимин — Нячанг
- Трансфер по Хошимину и до туннелей на современном авто с кондиционером
- Входные билеты в исторический комплекс Кучи
- Дегустация чая и маниока
После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.
Оплачивается отдельно
- Завтрак — от $5
- Обед — от $10
- Стрельба на полигоне — от $10 за 10 патронов
Полезно знать
- Программа будет интересна детям с 6–7 лет. Однако учитывайте длительную дорогу на автобусе
- Прохождение подземного участка туннеля высотой 40 см — полностью на ваше усмотрение. Если у вас клаустрофобия, проблемы с коленями или спиной, вы можете остаться наверху и осмотреть входы снаружи
- С вами будет один из гидов нашей команды