Из Нячанга - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе

По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Приглашаем оставить на время шезлонг и море, чтобы нырнуть в другой Вьетнам — стремительный, шумный, непохожий на курортный. Всего одна ночь в автобусе — и вы окажетесь в местах, где когда‑то решалась судьба войны. Не просто побываете в музее под открытым небом, а увидите его глазами местных жителей.
Описание экскурсии

Ночь перед выездом

19:00–20:00 — посадка на спальный автобус в Нячанге. Вы едете лёжа, дорога пройдёт незаметно: можно выспаться и встретить утро бодрым.

Основной день — Хошимин и Кучи

6:00–7:30 — прибытие, встреча с гидом, завтрак в местном кафе (оплачивается отдельно)

7:30–13:00 — поездка в туннели Кучи

  • Фильм‑погружение «Героические партизаны»
  • Прогулка по джунглям: десятки видов ловушек, скрытые выходы, вентиляция‑термитник
  • Воронки от B‑52, трофейная техника, подбитый танк
  • Спуск в туннель (участок 40 см — по желанию)
  • Стрельбище: АК‑47 или M60 (от $10 за 10 патронов)
  • Обед партизана: маниок, арахисовая соль, чай

13:00–14:00 — возвращение в Хошимин, обед в городе (оплачивается отдельно)

14:00–18:00 — свободное время

  • Вид на город с Bitexco Financial Tower
  • Улица Dong Khoi с дизайнерскими бутиками
  • Скрытые кафе в колониальных особняках

19:00–20:00 — посадка на спальный автобус, обратный путь в Нячанг

Следующее утро

7:00 — прибытие в Нячанг

О чём поговорим в пути

  • Невидимый фронт. Как при тотальном превосходстве авиации и техники партизаны построили сотни км подземных ходов
  • Жизнь под землёй. Под толщей грунта не только воевали — здесь рождались дети, играли свадьбы, ставили спектакли. Вы узнаете, что такое «кухня Хоанг Кам» и как удавалось готовить, не оставляя следов
  • Секреты ловушек. Бамбук, старые шины и острая смекалка — этого хватило, чтобы противостоять радарам и датчикам движения. Гид покажет, как работали самые эффективные конструкции
  • Современный Хошимин. Почему вьетнамцы пьют кофе литрами, как выживать в хаосе уличного движения и чем живёт молодёжь в городе, который никогда не спит

Организационные детали

Что включено

  • Спальный автобус Нячанг — Хошимин — Нячанг
  • Трансфер по Хошимину и до туннелей на современном авто с кондиционером
  • Входные билеты в исторический комплекс Кучи
  • Дегустация чая и маниока

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Оплачивается отдельно

  • Завтрак — от $5
  • Обед — от $10
  • Стрельба на полигоне — от $10 за 10 патронов

Полезно знать

  • Программа будет интересна детям с 6–7 лет. Однако учитывайте длительную дорогу на автобусе
  • Прохождение подземного участка туннеля высотой 40 см — полностью на ваше усмотрение. Если у вас клаустрофобия, проблемы с коленями или спиной, вы можете остаться наверху и осмотреть входы снаружи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2383 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

