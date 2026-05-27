Приглашаем оставить на время шезлонг и море, чтобы нырнуть в другой Вьетнам — стремительный, шумный, непохожий на курортный. Всего одна ночь в автобусе — и вы окажетесь в местах, где когда‑то решалась судьба войны. Не просто побываете в музее под открытым небом, а увидите его глазами местных жителей.

Описание экскурсии

Ночь перед выездом

19:00–20:00 — посадка на спальный автобус в Нячанге. Вы едете лёжа, дорога пройдёт незаметно: можно выспаться и встретить утро бодрым.

Основной день — Хошимин и Кучи

6:00–7:30 — прибытие, встреча с гидом, завтрак в местном кафе (оплачивается отдельно)

7:30–13:00 — поездка в туннели Кучи

Фильм‑погружение «Героические партизаны»

Прогулка по джунглям: десятки видов ловушек, скрытые выходы, вентиляция‑термитник

Воронки от B‑52, трофейная техника, подбитый танк

Спуск в туннель (участок 40 см — по желанию)

Стрельбище: АК‑47 или M60 (от $10 за 10 патронов)

Обед партизана: маниок, арахисовая соль, чай

13:00–14:00 — возвращение в Хошимин, обед в городе (оплачивается отдельно)

14:00–18:00 — свободное время

Вид на город с Bitexco Financial Tower

Улица Dong Khoi с дизайнерскими бутиками

Скрытые кафе в колониальных особняках

19:00–20:00 — посадка на спальный автобус, обратный путь в Нячанг

Следующее утро

7:00 — прибытие в Нячанг

О чём поговорим в пути

Жизнь под землёй . Под толщей грунта не только воевали — здесь рождались дети, играли свадьбы, ставили спектакли. Вы узнаете, что такое «кухня Хоанг Кам» и как удавалось готовить, не оставляя следов

Секреты ловушек . Бамбук, старые шины и острая смекалка — этого хватило, чтобы противостоять радарам и датчикам движения. Гид покажет, как работали самые эффективные конструкции

. Бамбук, старые шины и острая смекалка — этого хватило, чтобы противостоять радарам и датчикам движения. Гид покажет, как работали самые эффективные конструкции Современный Хошимин. Почему вьетнамцы пьют кофе литрами, как выживать в хаосе уличного движения и чем живёт молодёжь в городе, который никогда не спит

Организационные детали

Что включено

Спальный автобус Нячанг — Хошимин — Нячанг

Трансфер по Хошимину и до туннелей на современном авто с кондиционером

Входные билеты в исторический комплекс Кучи

Дегустация чая и маниока

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Оплачивается отдельно

Завтрак — от $5

Обед — от $10

Стрельба на полигоне — от $10 за 10 патронов

