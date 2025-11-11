Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Этот кулинарный мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь вьетнамской деревни.



Участники смогут посетить местный рынок, выбрать свежие ингредиенты и научиться готовить три традиционных блюда.



В процессе тура вы также посетите пекарню, узнаете о производстве французских багетов и увидите, как ткут тростниковые циновки. Не упустите шанс насладиться местным кофе и узнать о его выращивании. Тур завершится обедом в семейном доме шеф-повара Дата