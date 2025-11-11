Этот кулинарный мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь вьетнамской деревни.
Участники смогут посетить местный рынок, выбрать свежие ингредиенты и научиться готовить три традиционных блюда.
В процессе тура вы также посетите пекарню, узнаете о производстве французских багетов и увидите, как ткут тростниковые циновки. Не упустите шанс насладиться местным кофе и узнать о его выращивании. Тур завершится обедом в семейном доме шеф-повара Дата
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Узнайте секреты вьетнамской кухни
- 🌾 Посетите местный рынок и деревню
- 👨🍳 Приготовьте три традиционных блюда
- ☕ Насладитесь местным кофе
- 🧺 Узнайте о традиционных ремёслах
Что можно увидеть
- Местный рынок
- Пекарня
- Фабрика лапши
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Тур переносит вас в самое сердце Вьетнама. Узнайте о повседневной жизни местного фермерского сообщества и посетите кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите три восхитительных вьетнамских блюда. Посетите пекарню, чтобы узнать, как местные жители делают французские багеты и как ткут тростниковые циновки на семейном предприятии. Насладитесь местным кофе и узнайте, как его выращивают во Вьетнаме. Послушайте истории о кофе Weasel и о том, почему местные жители пьют кофе со сгущённым молоком. Посетите фабрику лапши, чтобы узнать о местном процессе приготовления лапши для блюда Фо. Посетите местный рынок, чтобы выбрать ингредиенты для вашего кулинарного мастер-класса, и проведите вторую половину дня, готовя еду, обедая и отдыхая в семейном доме шеф-повара Дата в сельской местности, с садом и деревьями бонсай. Ваше меню зависит от того, какие блюда вы хотите приготовить. Если вы не уверены, что именно хотите приготовить, шеф-повар Дат даст вам несколько советов и позаботится о том, чтобы вы могли найти ингредиенты в своем родном городе и удивить свою семью и друзей. Важная информация:
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных креслах.
- Минимальное количество участников для проведения мероприятия — 2.
Ежедневно в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местный рынок
- Дом шеф-повара
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер
- Продукты для мастер-класса
Что не входит в цену
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нячанга
