Увидеть, как и чем живут в сельской глубинке, и насладиться отдыхом на пляже в заповеднике
А ещё мы доберёмся на катере до живописной бухты, где вы искупаетесь, поплаваете на сапах и поужинаете свежими морепродуктами.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.
☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.
🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.
🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт ужин на закате.
🛣 Выдвигаемся обратно а Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Нячанге и по окончании привезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, ужин входят в стоимость экскурсии
- На обед вы можете взять с собой перекус или мы остановимся в деревенском кафе с национальной кухней (оплачивается дополнительно)
- Стоимость экскурсии: 115€/чел. — при группе от 2-х человек. Если вы бронируете экскурсию для себя одной/одного, то стоимость —160€/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.