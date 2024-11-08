Путешествие вглубь Южного Вьетнама позволит увидеть рыбацкие деревни, креветочные фермы и виноградники. Остановки на обзорных площадках дадут возможность насладиться видами на море и поля. Посещение бухты Винь Хи откроет секреты вьетнамского кофе. В заповеднике на секретном пляже можно искупаться и насладиться ужином из морепродуктов на закате. Это уникальная возможность почувствовать колорит региона и расслабиться в гамаке с тростниковым соком

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Описание экскурсии

🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.

☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.

🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.

🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт обед.

🛣 Выдвигаемся обратно в Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.

Организационные детали