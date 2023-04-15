Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте

Увидеть, как и чем живут в сельской глубинке, и насладиться отдыхом на пляже в заповеднике

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Ответы на вопросы
Как насчёт открыть некурортную часть Вьетнама и почувствовать местный колорит? Рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники, рисовые и солевые поля… Вы поймёте, почему французы, прибывшие сюда когда-то, были так очарованы.

А ещё мы доберёмся на катере до живописной бухты, где вы искупаетесь, поплаваете на сапах и поужинаете свежими морепродуктами.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.

☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.

🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.

🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт ужин на закате.

🛣 Выдвигаемся обратно а Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Нячанге и по окончании привезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, ужин входят в стоимость экскурсии
  • На обед вы можете взять с собой перекус или мы остановимся в деревенском кафе с национальной кухней (оплачивается дополнительно)
  • Стоимость экскурсии: 115€/чел. — при группе от 2-х человек. Если вы бронируете экскурсию для себя одной/одного, то стоимость —160€/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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