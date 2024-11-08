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Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте

Погрузитесь в атмосферу Южного Вьетнама: рыбацкие деревни, виноградники и ужин в бухте. Узнайте, почему это место так привлекало французов
Путешествие вглубь Южного Вьетнама позволит увидеть рыбацкие деревни, креветочные фермы и виноградники. Остановки на обзорных площадках дадут возможность насладиться видами на море и поля. Посещение бухты Винь Хи откроет секреты вьетнамского кофе. В заповеднике на секретном пляже можно искупаться и насладиться ужином из морепродуктов на закате.

Это уникальная возможность почувствовать колорит региона и расслабиться в гамаке с тростниковым соком
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные виды на море и поля
  • ☕️ Вьетнамский кофе и его традиции
  • 🏖 Отдых на секретном пляже
  • 🍽 Ужин из свежих морепродуктов
  • 🚤 Путешествие на катере
  • 🛣 Погружение в сельскую жизнь
Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте
Аутентичный Южный Вьетнам + обед в бухте

Что можно увидеть

  • Рыбацкие деревни
  • Креветочные фермы
  • Виноградники
  • Рисовые поля
  • Солевые поля

Описание экскурсии

🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.

☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.

🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.

🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт обед.

🛣 Выдвигаемся обратно в Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Нячанге и по окончании привезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, обед из морепродуктов входят в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$250
Дети до 9 лет$85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 318 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
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маршруты и начинается жизнь. В наших поездках ты не наблюдаешь со стороны — ты соучастник. Мы идём в закоулки, общаемся с местными, фотографируем буйволов, устраиваем дегустацию местной еды и пробуем Вьетнам на вкус. Верим, что путешествие — это всегда встреча с собой. Поэтому многие наши экскурсии становятся для гостей трансформационными: они раскрывают новые грани себя или находят ответ на сакральный вопрос. Если тебе близко путешествие не столько по достопримечательностям, сколько вглубь страны и самого себя, то добро пожаловать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход. Наш путь начался с того, что Анатолий позадавал нам немного вопросов, чтобы понять, как
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лучше построить маршрут в соответствии с нашими интересами, что сразу очень расположило. Мы посетили коралловую пагоду, ходили по узким и темным проходам, встречая летучих мышек, было очень атмосферно. Затем направились в нашу основную локацию, по пути встретив местную жительницу, которая сушила рис, креветочные и рисовые плантации, а еще заехали к местным жителям, где попробовали кофе, посмотрели на небольшое хозяйство. Что касается конечной локации - это полный восторг! Мы оказались на каком-то супер приватном отдыхе, где были абсолютно одни, пообщались с собачками, поплавали, покатались на сапах под дождем, а потом очень вкусно покушали! На протяжении всего маршрута Анатолий рассказывал много историй, крайне интересных, не заученную информацию из учебника по истории, как это часто бывает, а живые рассказы от местных людей, необычные исторические факты, культурные особенности. Наш гид старался, чтобы нам все понравилось, и ему это удалось на 100%! По организационным деталям тоже все безупречно, обговорили накануне все детали, решили вопрос, связанный с погодными условиями. Мы от всей души рекомендуем Анатолия, поверьте, вы запомните его экскурсии надолго!

Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход.
Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход.
Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход.
Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход.
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В
Экскурсию нам проводил гид Анатолий. Всё было интересно и хорошо организовано. Поездка на комфортном и чистом автомобиле.
Мы узнали много нового и интересного про Вьетнам. От посещения пляжа мы в восторге. Великолепное место, вкусный обед. Очень понравилось!
Экскурсию нам проводил гид Анатолий. Всё было интересно и хорошо организовано. Поездка на комфортном и чистом автомобиле.
Экскурсию нам проводил гид Анатолий. Всё было интересно и хорошо организовано. Поездка на комфортном и чистом автомобиле.
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В
Совершенно спокойный и размеренный тур. Видишь некурортную жизнь провинции Каньхоа и соседей.

Очень удобная машина, аккуратный водитель и всезнающий предприимчивый гид Анатолий, который на месте может договориться с вьетнамцами и том
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и о сем, что нужно. Много знает о местной религии, истории, способах добычи соли, ведения сельского хозяйства, рыбалке и тд и тп.

Заезжали на виноградники, смотрели солевые поля, смотрели рисовые поля, пили чай в бухте, отведали чудеснейших местных устриц, узнали много о местных жителях и их мире.

Как и на любой индивидуальной экскурсии - по ходу дела возможны варианты и изменения. Не бойтесь спрашивать. Вам помогут.

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Elena
Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию!
Во-первых уже до прихода нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи,
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плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно.
С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму.
Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной.
Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама.
Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены.
Огромное спасибо Анатолию!
Советую всем именно этого гида!
Суважением Елена & Family:-)))

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