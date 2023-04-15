Как насчёт открыть некурортную часть Вьетнама и почувствовать местный колорит? Рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники, рисовые и солевые поля… Вы поймёте, почему французы, прибывшие сюда когда-то, были так очарованы. А ещё мы доберёмся на катере до живописной бухты, где вы искупаетесь, поплаваете на сапах и поужинаете свежими морепродуктами.

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Описание

Что вас ожидает

🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.

☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.

🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.

🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт ужин на закате.

🛣 Выдвигаемся обратно а Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.

Организационные детали