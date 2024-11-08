Это уникальная возможность почувствовать колорит региона и расслабиться в гамаке с тростниковым соком
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные виды на море и поля
- ☕️ Вьетнамский кофе и его традиции
- 🏖 Отдых на секретном пляже
- 🍽 Ужин из свежих морепродуктов
- 🚤 Путешествие на катере
- 🛣 Погружение в сельскую жизнь
Что можно увидеть
- Рыбацкие деревни
- Креветочные фермы
- Виноградники
- Рисовые поля
- Солевые поля
Описание экскурсии
🛣 Мы поедем на юг от Нячанга, туда, где местные жители живут за счёт сельского хозяйства и где вы увидите настоящий Вьетнам. По пути будем делать 10–15-минутные остановки на обзорных площадках с видами на море, креветочные фермы, рыбацкие деревни, рисовые и солевые поля, виноградники — гид расскажет об их устройстве и быте сельчан.
☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления.
🧉 Также предусмотрена остановка для отдыха: вы полежите в гамаках и попробуете тростниковый сок.
🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике. За нами приедет катер, и мы поплывём мимо рыбаков, их сетей и ферм на секретный пляж, где у вас будет 2–3 часа на отдых. Знойной жары уже не будет, и вы сможете искупаться, поплавать на каяках или сапах. После чего вас ждёт обед.
🛣 Выдвигаемся обратно в Нячанг, дорога обратно без остановок (за исключением санитарных) займёт где-то 2,5 часа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Нячанге и по окончании привезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Переправа на пляж, плавание на каяках и сапах, обед из морепродуктов входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$250
|Дети до 9 лет
|$85
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы узнали много нового и интересного про Вьетнам. От посещения пляжа мы в восторге. Великолепное место, вкусный обед. Очень понравилось!
Очень удобная машина, аккуратный водитель и всезнающий предприимчивый гид Анатолий, который на месте может договориться с вьетнамцами и том
Во-первых уже до прихода нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи,