Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-классы в Деревне мастеров в Нячанге (всё включено)
Собрать зелень, приготовить 2 вьетнамских блюда, расписать шляпу и научиться плести из ротанга
Начало: В лобби вашего отеля
«В процессе я расскажу об истории и легендах вьетнамской кулинарии»
Расписание: в будние дни в 13:00
7 июл в 13:00
9 июл в 13:00
$60 за человека
Индивидуальная
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
Познакомиться с религией, ремёслами и кухней вьетнамцев
Начало: По договорённости
«Вы попробуете популярное блюдо местной кухни и сами поучаствуете в его приготовлении»
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от $100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, посетив рынок и сельскую местность. Приготовьте три блюда под руководством шеф-повара и насладитесь культурой
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
«Узнайте о местной кухне в увлекательной и интересной форме в этом туре по сельской местности и рынку»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 7 мая 2026
Изумительная экскурсия! Райский спокойный уголок на окраине шумного Нячанга. Вячеслав очень интересно рассказал о вьетнамских ремеслах, их обычаях и ценностях.
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М
впечатления самые положительные узнали много о жизни жителей Вьетнама чем живут чем занимаются о ремеслах характерных для этой страны Доброжелательное
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З
Прекрасная экскурсия с прекрасными людьми. Можно узнать информацию абсолютно на любую тему, расскажут много и интересно, так ещё и по душам можно поговорить. Экскурсия получилась как прогулка с друзьями. Спасибо большое за интересный опыт!)
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Классная экскурсия, я и дети остались довольны. От 2 до 12 лет дети были увлечены, понравились мастер классы, приготовили и все вместе пообедали. Спасибо Вячеславу, очень познавательно. однозначно рекомендуем!
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Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно обсудить любую тему!! я уже всем друзьям посоветовала и даже туроператорам знакомым дала контакт, чтобы путешествия и знакомство с Вьетнамом прошло идельано!огромное спасибо
+7
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Д
Получили удовольствие от экскурсии, понравилось детям и взрослым! Место камерное, без толп, интересные ремесла, Вячеслав уделял много внимания, показывал детали, отвечал на вопросы. Мастер-классы вкусные и интересные, каждый нашел что-то по душе!
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О
Изумительная экскурсия! Райский спокойный уголок на окраине шумного Нячанга. Вячеслав очень интересно рассказал о вьетнамских ремеслах, их обычаях и ценностях.
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Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о Вьетнаме и не только). Обязательно в Нячанге и Камрани воспользуйтесь возможностью встретиться с Дмитрием и провести прекрасный день.
+2
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М
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием. Дмитрий поразил нас с
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всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам - для Вас эта экскурсия и Дмитрий, образованный, душевный, интересный и просто замечательный гид👍 спасибо Вам большое за чудесную экскурсию! рекомендую всем!
+3
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Всего 10 отзывов в Нячанге в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Кулинарные мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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