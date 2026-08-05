Сперва мы промчим по прозрачной воде на катере, а потом пересядем на каяки. Вас ждёт белый песок на уединённых пляжах бухты: после активной гребли вы поплаваете, пообедаете и отдохнёте у моря. Маршрут пройдёт по спокойной акватории без сильных волн: справятся даже участники без опыта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $225 за группу

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля в Нячанге и отвезём к пирсу.

Отсюда на скоростном катере отправимся в бухту острова Хон Че — южную часть Нячангского залива.

Инструктор расскажет о правилах безопасности, покажет, как управлять каяком, пользоваться веслом и правильно вести себя на воде.

После инструктажа вы пересядете на морские каяки и начнёте прогулку вдоль побережья. По пути увидите:

живописную бухту острова Хон Че

южные острова залива

тропические пейзажи и скалистые берега

панорамы на побережье Нячанга

Во время маршрута мы остановимся для отдыха, фотографий и купания. А ещё устроим полноценный обед. После прогулки вернёмся на катере к пирсу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали