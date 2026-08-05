Сперва мы промчим по прозрачной воде на катере, а потом пересядем на каяки.
Вас ждёт белый песок на уединённых пляжах бухты: после активной гребли вы поплаваете, пообедаете и отдохнёте у моря. Маршрут пройдёт по спокойной акватории без сильных волн: справятся даже участники без опыта.
Вас ждёт белый песок на уединённых пляжах бухты: после активной гребли вы поплаваете, пообедаете и отдохнёте у моря. Маршрут пройдёт по спокойной акватории без сильных волн: справятся даже участники без опыта.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля в Нячанге и отвезём к пирсу.
Отсюда на скоростном катере отправимся в бухту острова Хон Че — южную часть Нячангского залива.
Инструктор расскажет о правилах безопасности, покажет, как управлять каяком, пользоваться веслом и правильно вести себя на воде.
После инструктажа вы пересядете на морские каяки и начнёте прогулку вдоль побережья. По пути увидите:
- живописную бухту острова Хон Че
- южные острова залива
- тропические пейзажи и скалистые берега
- панорамы на побережье Нячанга
Во время маршрута мы остановимся для отдыха, фотографий и купания. А ещё устроим полноценный обед. После прогулки вернёмся на катере к пирсу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, поездка на каяке и скоростном катере, обед, питьевая вода и напитки
- Каяки 1- или 2-местные, дадим гермомешки для личных вещей
- Мы проведём инструктаж перед началом маршрута и выдадим спасательные жилеты
- Дети от 8 лет — в сопровождении взрослых. Не рекомендуем поездку беременным, людям с серьёзными болезнями сердечно-сосудистой системы или ограничениями физической активности
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 130 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
Входит в следующие категории Нячанга
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