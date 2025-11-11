Мои заказы

Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)

Насладитесь круизом на яхте по живописной бухте Нячанг. Купание, снорклинг, рыбалка и ужин на борту сделают ваш день незабываемым
Морская прогулка на яхте по бухте Нячанг подарит вам незабываемые впечатления. В программе - купание в одной из самых живописных бухт мира, увлекательный снорклинг и рыбалка. Ужин на борту с
морепродуктами добавит особый шарм этому путешествию. Возможность полюбоваться закатом и сделать великолепные фото и видео. Всё включено: русскоговорящий сопровождающий, оборудование для рыбалки и снорклинга, напитки и ужин. Идеальный способ отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергией моря

6 причин купить этот билет на круиз

  • 🌊 Купание в живописной бухте
  • 🐠 Снорклинг с обитателями моря
  • 🎣 Увлекательная рыбалка
  • 📸 Красивые фото и видео
  • 🍽️ Ужин с морепродуктами
  • 🌅 Закат с видом на Нячанг
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)© Влад
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)© Влад
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)© Влад
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Бухта Нячанг

Описание круиза

Во время круиза вы сможете:

  • Искупаться в бухте Нячанг, которая входит в топ-30 самых живописных в мире.
  • Поплавать с маской и познакомиться с обитателями подводного мира.
  • Порыбачить.
  • Сделать множество красивых фото и видео.
  • Поужинать на борту: мы угостим вас свежими морепродуктами.
  • Полюбоваться закатом с видом на вечерний Нячанг.

Организационные детали

  • Программа носит развлекательный характер и не предполагает информационного сопровождения. Но стюард обязательно ответит на все интересующие вас вопросы.
  • В стоимость включено: услуги русскоговорящего сопровождающего из нашей команды, всё необходимое для рыбалки и снорклинга, ужин, напитки (в том числе алкогольные).
  • Отдельно по желанию оплачивается трансфер от вашего отеля до пирса и обратно — стоимость уточняйте в переписке.
  • Доплата за каждого дополнительного участника — $150.
  • Все катамараны оснащены спасательными жилетами с запасом. Перед выходом в море проводится подробный инструктаж. Капитан имеет лицензию на перевозки, а компания-владелец катамаранов — страховку на всех находящихся на борту.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея океанографии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 322 туристов
Меня зовут Влад. Я живу во Вьетнаме с 2015 года, и за это время провёл тысячи экскурсий для десятков тысяч довольных путешественников. Они смогли через мой опыт и знания прикоснуться
к особенностям Вьетнама, его удивительной культуре, глубокой истории, восхитительным природным красотам и колориту местной кухни. Я провожу индивидуальные экскурсии для групп от 1 до 6 человек в Далат (1 и 2 дня), а также организую путешествия по всему Вьетнаму (Ханой, Халонг, Дананг, Хойан Хошимин и др.) Так как я русскоязычный гид, вы сможете напрямую пообщаться со мной и задать все интересующие вопросы.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Нячанга

