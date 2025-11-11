Морская прогулка на яхте по бухте Нячанг подарит вам незабываемые впечатления. В программе - купание в одной из самых живописных бухт мира, увлекательный снорклинг и рыбалка. Ужин на борту с
6 причин купить этот билет на круиз
- 🌊 Купание в живописной бухте
- 🐠 Снорклинг с обитателями моря
- 🎣 Увлекательная рыбалка
- 📸 Красивые фото и видео
- 🍽️ Ужин с морепродуктами
- 🌅 Закат с видом на Нячанг
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Бухта Нячанг
Описание круиза
Во время круиза вы сможете:
- Искупаться в бухте Нячанг, которая входит в топ-30 самых живописных в мире.
- Поплавать с маской и познакомиться с обитателями подводного мира.
- Порыбачить.
- Сделать множество красивых фото и видео.
- Поужинать на борту: мы угостим вас свежими морепродуктами.
- Полюбоваться закатом с видом на вечерний Нячанг.
Организационные детали
- Программа носит развлекательный характер и не предполагает информационного сопровождения. Но стюард обязательно ответит на все интересующие вас вопросы.
- В стоимость включено: услуги русскоговорящего сопровождающего из нашей команды, всё необходимое для рыбалки и снорклинга, ужин, напитки (в том числе алкогольные).
- Отдельно по желанию оплачивается трансфер от вашего отеля до пирса и обратно — стоимость уточняйте в переписке.
- Доплата за каждого дополнительного участника — $150.
- Все катамараны оснащены спасательными жилетами с запасом. Перед выходом в море проводится подробный инструктаж. Капитан имеет лицензию на перевозки, а компания-владелец катамаранов — страховку на всех находящихся на борту.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея океанографии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 322 туристов
Меня зовут Влад. Я живу во Вьетнаме с 2015 года, и за это время провёл тысячи экскурсий для десятков тысяч довольных путешественников. Они смогли через мой опыт и знания прикоснутьсяЗадать вопрос
