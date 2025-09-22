Мои заказы

Экскурсии к горам Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Нячанге на русском языке, цены от $57, скидки до 4%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
4%
121 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы знали, что большую часть территории Вьетнама занимают горы»
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
17 мар в 05:00
20 мар в 05:00
$66$69 за человека
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«12:30–13:30 — обед (включён в стоимость)Шведский стол в панорамном ресторане на вершине горы»
Завтра в 20:00
14 мар в 20:00
от $445 за всё до 13 чел.
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Нячанга)
На квадроциклах
7 часов
Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Нячанга)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Нячанга
«Дорога проходит вдоль побережья и затем поднимается в сторону гор Хон Ба»
Завтра в 08:30
14 мар в 08:30
от $57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Дата посещения: 9 сентября 2025
    Добрый день. Спасибо Виктору за насыщенную и содержательную экскурсию. С ним было очень интересно. Он очень позитивный и весёлый человек. Много интересной информации, но без перебора. Если хотите побольше увидеть и узнать, то однозначно рекомендую.
  • С
    Сергей
    4 марта 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень грамотно составлена программа. Везде где мы были не было ни очередей, ни толкучки. Гид все рассказал, показал. Мы очень
    остались довольны. Ничего лишнего. Долго не задерживали на одной локации, что очень хорошо, так как погулять, сделать фото более чем хватало времени.

  • И
    Инна
    2 марта 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Большое спасибо Ивану за невероятное путешествие! Посетили интересные и необычные локации, при этом не стояли в очередях для их осмотра. Было насыщенно и очень интересно, много интересного узнали о стране, населении и их быте.
  • Е
    Елизавета
    25 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Ивану, рассказал много интересных фактов про Вьетнам в целом и Далат в частности.
    Насыщенный день выдался,
    все не описать. Наверное тяжковато будет с детьми, так как жарко, а маршрут плотный. Что запомнилось больше всего мне: прекрасные пейзажи по дороге, зоопарк, кофейная дегустация (Иван подробно рассказал как производят кофе), также запомнились посещения храмов и отеля.
    Конечно, хочется побольше погулять по локациям, но тут уже выбор каждого: обзорно посмотреть больше мест или остановится на парочке.
    В общем, я рекомендую эту экскурсию, и желательно, чтобы экскурсоводом был Иван, его истории не сухие факты, а рассказы с примерами из собственного опыта.
    Спасибо за экскурсию, не пожалели не минуты, что взяли именно тут.

  • Е
    Елена
    25 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    отличная экскурсия! гид Иван интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. конечно мало времени на локациях, но за один день невозможно везде остановки по часу делать. дорога сложная, серпантин горный, но водитель аккуратно нас вез.
  • В
    Вероника
    21 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    отличное разнообразие в отпуске, есть интересное, есть лишнее, но я считаю от жизни нужно ловить и поймать все😂гид Иван-отличный рассказчик и собеседник!
  • М
    Максим
    17 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсовод был просто нереально крутой! Николай, спасибо ещё раз огромное за истории!
  • А
    Айдашев
    11 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Если есть вариант лучше брать двухдневную экскурсию, за один день невозможно нормально всё посмотреть. Остановки были по 40 мин на
    локацию, а ходить там нужно часа по 3, по хорошему. Экскурсовод Иван рассказывал всё хорошо и интересно.
    Берите с собой таблетки от укачивания, нам испортил впечатление мальчик которого всю дорогу тошнило. (Иван кстати советовал средство от укачивания, но его родители не послушали…)

  • Н
    Наталья
    6 февраля 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень хорошая экскурсия. Отличный микроавтобус. На протяжении всей поездки за окном нас сопровождали живописные виды и цвела Сакура. Большое спасибо
    Ивану. Несколько часов рассказывал о местах, которые мы посещали, об интересных людях, которые оказали влияние на развитие Вьетнама, отвечал на все вопросы.

  • Н
    Наталья
    22 января 2026
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Успех экскурсии во многом связан с экскурсоводом, он настолько легок в общении и так преподносит информацию, что минусов в ней
    я просто не нахожу. Дорога совсем не напрягла, так как очень комфортабельный и чистый микроавтобус. Думаю, показали все интересное, что есть в Далате

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Групповая экскурсия из Нячанга в Далат;
  2. Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга;
  3. На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Нячанга).
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Главное в нячанге;
  7. Башни Понагар;
  8. Сад камней Хон Чонг;
  9. Пагода Лонгшон;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в марте 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 445 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
