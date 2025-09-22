-
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы знали, что большую часть территории Вьетнама занимают горы»
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
17 мар в 05:00
20 мар в 05:00
$66
$69 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«12:30–13:30 — обед (включён в стоимость)Шведский стол в панорамном ресторане на вершине горы»
Завтра в 20:00
14 мар в 20:00
от $445 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Нячанга)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Нячанга
«Дорога проходит вдоль побережья и затем поднимается в сторону гор Хон Ба»
Завтра в 08:30
14 мар в 08:30
от $57 за человека
- ЕЕлена22 сентября 2025Групповая экскурсия из Нячанга в ДалатДата посещения: 9 сентября 2025Добрый день. Спасибо Виктору за насыщенную и содержательную экскурсию. С ним было очень интересно. Он очень позитивный и весёлый человек. Много интересной информации, но без перебора. Если хотите побольше увидеть и узнать, то однозначно рекомендую.
- ССергей4 марта 2026Очень грамотно составлена программа. Везде где мы были не было ни очередей, ни толкучки. Гид все рассказал, показал. Мы очень
- ИИнна2 марта 2026Большое спасибо Ивану за невероятное путешествие! Посетили интересные и необычные локации, при этом не стояли в очередях для их осмотра. Было насыщенно и очень интересно, много интересного узнали о стране, населении и их быте.
- ЕЕлизавета25 февраля 2026Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Ивану, рассказал много интересных фактов про Вьетнам в целом и Далат в частности.
Насыщенный день выдался,
- ЕЕлена25 февраля 2026отличная экскурсия! гид Иван интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. конечно мало времени на локациях, но за один день невозможно везде остановки по часу делать. дорога сложная, серпантин горный, но водитель аккуратно нас вез.
- ВВероника21 февраля 2026отличное разнообразие в отпуске, есть интересное, есть лишнее, но я считаю от жизни нужно ловить и поймать все😂гид Иван-отличный рассказчик и собеседник!
- ММаксим17 февраля 2026Экскурсовод был просто нереально крутой! Николай, спасибо ещё раз огромное за истории!
- ААйдашев11 февраля 2026Если есть вариант лучше брать двухдневную экскурсию, за один день невозможно нормально всё посмотреть. Остановки были по 40 мин на
- ННаталья6 февраля 2026Очень хорошая экскурсия. Отличный микроавтобус. На протяжении всей поездки за окном нас сопровождали живописные виды и цвела Сакура. Большое спасибо
- ННаталья22 января 2026Успех экскурсии во многом связан с экскурсоводом, он настолько легок в общении и так преподносит информацию, что минусов в ней
