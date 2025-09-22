читать дальше

все не описать. Наверное тяжковато будет с детьми, так как жарко, а маршрут плотный. Что запомнилось больше всего мне: прекрасные пейзажи по дороге, зоопарк, кофейная дегустация (Иван подробно рассказал как производят кофе), также запомнились посещения храмов и отеля.

Конечно, хочется побольше погулять по локациям, но тут уже выбор каждого: обзорно посмотреть больше мест или остановится на парочке.

В общем, я рекомендую эту экскурсию, и желательно, чтобы экскурсоводом был Иван, его истории не сухие факты, а рассказы с примерами из собственного опыта.

Спасибо за экскурсию, не пожалели не минуты, что взяли именно тут.