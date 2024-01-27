Отправляемся в центральное нагорье страны, в столицу провинции Ламдонг. Путь займет около 3 часов, поэтому остановимся у водопадов и с видами на горные пейзажи. За это время вы откроете обычаи Вьетнама и здешнюю культуру кофе. Узнаете, чем живет Далат и почему он считается центром вьетнамской науки.
В Далате вас ждут:
Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата. Вы погуляете по причудливыми лабиринтам здания-дерева, построенного из бетона без прямых углов. Рассмотрите арт-комплекс в деталях — лианы, паутина, мозаики и даже элементы из русского фольклора (архитектор, госпожа Данг Вьет Нга, училась в Москве).
Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины среди холмов. Здесь вы ощутите себя лилипутами, увидите глиняные копии достопримечательностей Далата и полюбуетесь Бесконечным озером.
Кофейные плантации и мастерская кофе. Перед вами предстанут холмы с зарослями кофе: вы увидите, как он растёт, а затем понаблюдаете за процессом обработки зёрен и приготовлением напитка. Конечно, вы попробуете один вкуснейших кофе в мире!
Водопад Датанла — красивейший трехуровневый водопад в окрестностях Далата. Спуститься к нему с горы можно на специальных электросанях по рельсам, проложенным через джунгли.
Пагода Линь Фуок — здесь вы увидите гигантскую статую богини Куанам, созданную из 650000 цветков, а также множество башен, статуй будд, богов, драконов и героев Вьетнама, восковые фигуры. А еще в сможете заглянуть в подземелья, которые символизируют Ад в миниатюре.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Toyota Innova, Toyota Corolla) или минивэне в зависимости от количества человек
Я заберу вас из вашего отеля в Нячанге и после экскурсии привезу обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Оксана
Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат»