Романтичный и живописный Далат приглашает вас на увлекательное путешествие из Нячанга. За один день вы посетите уникальный отель-музей Crazy House, насладитесь видами Глиняной деревни и окунетесь в атмосферу Долины Любви. Кофейные плантации раскроют секреты выращивания и обработки кофе, а водопад Датанла подарит незабываемые впечатления. Пагода Линь Фуок с гигантской статуей богини Куанам станет завершающим аккордом вашего путешествия

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Описание экскурсии

Отправляемся в центральное нагорье страны, в столицу провинции Ламдонг. Путь займет около 3 часов, поэтому остановимся у водопадов и с видами на горные пейзажи. За это время вы откроете обычаи Вьетнама и здешнюю культуру кофе. Узнаете, чем живет Далат и почему он считается центром вьетнамской науки.

В Далате вас ждут:

Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата. Вы погуляете по причудливыми лабиринтам здания-дерева, построенного из бетона без прямых углов. Рассмотрите арт-комплекс в деталях — лианы, паутина, мозаики и даже элементы из русского фольклора (архитектор, госпожа Данг Вьет Нга, училась в Москве).

Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины среди холмов. Здесь вы ощутите себя лилипутами, увидите глиняные копии достопримечательностей Далата и полюбуетесь Бесконечным озером.

Кофейные плантации и мастерская кофе. Перед вами предстанут холмы с зарослями кофе: вы увидите, как он растёт, а затем понаблюдаете за процессом обработки зёрен и приготовлением напитка. Конечно, вы попробуете один вкуснейших кофе в мире!

Водопад Датанла — красивейший трехуровневый водопад в окрестностях Далата. Спуститься к нему с горы можно на специальных электросанях по рельсам, проложенным через джунгли.

Пагода Линь Фуок — здесь вы увидите гигантскую статую богини Куанам, созданную из 650000 цветков, а также множество башен, статуй будд, богов, драконов и героев Вьетнама, восковые фигуры. А еще в сможете заглянуть в подземелья, которые символизируют Ад в миниатюре.

Организационные детали