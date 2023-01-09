Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат

Посетить самые яркие локации города и попить один из лучших кофе в мире

Романтичный, фантазийный, живописный — едем в Далат, вьетнамскую столицу кофе.

Здесь вы посетите два места, показывающих, сколь безгранично человеческое воображение — отель-музей Crazy House и Глиняную деревню. Также в программе утопающая в цветах Долина Любви с её фотозонами и кофейные плантации. Вы увезете с собой истории Далата, традиции Вьетнама и вау-фото!
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся в центральное нагорье страны, в столицу провинции Ламдонг. Путь займет около 3 часов, поэтому остановимся у водопадов и с видами на горные пейзажи. За это время вы откроете обычаи Вьетнама и здешнюю культуру кофе. Узнаете, чем живет Далат и почему он считается центром вьетнамской науки. Услышите о последнем императоре Вьетнама Бао Дай и увидите его летнюю резиденцию.

В Далате вас ждут:

Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата. Вы погуляете по причудливыми лабиринтам здания-дерева, построенного из бетона без прямых углов. Рассмотрите арт-комплекс в деталях — лианы, паутина, мозаики и даже элементы из русского фольклора (архитектор, госпожа Данг Вьет Нга, училась в Москве).

Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины среди холмов. Здесь вы ощутите себя лилипутами, увидите глиняные копии достопримечательностей Далата и полюбуетесь Бесконечным озером.

Долина Любви — тематический парк на озере Да Тьен. Ярко-зеленые поляны, лабиринт, цветочные композиции и фигуры, копии мировых достопримечательностей — здесь хочется провести весь день. У вас будет время, чтобы прогуляться, подумать о любви и сделать волшебные фото.

Кофейные плантации и мастерская кофе. Перед вами предстанут холмы с зарослями кофе: вы увидите, как он растёт, а затем понаблюдаете за процессом обработки зёрен и приготовлением напитка. Конечно, вы попробуете один вкуснейших кофе в мире!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Toyota Innova, Toyota Corolla) или минивэне в зависимости от количества человек
  • Я заберу вас из вашего отеля в Нячанге и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются еда, напитки, личные расходы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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