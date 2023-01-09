Отправляемся в центральное нагорье страны, в столицу провинции Ламдонг. Путь займет около 3 часов, поэтому остановимся у водопадов и с видами на горные пейзажи. За это время вы откроете обычаи Вьетнама и здешнюю культуру кофе. Узнаете, чем живет Далат и почему он считается центром вьетнамской науки. Услышите о последнем императоре Вьетнама Бао Дай и увидите его летнюю резиденцию.
Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата. Вы погуляете по причудливыми лабиринтам здания-дерева, построенного из бетона без прямых углов. Рассмотрите арт-комплекс в деталях — лианы, паутина, мозаики и даже элементы из русского фольклора (архитектор, госпожа Данг Вьет Нга, училась в Москве).
Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины среди холмов. Здесь вы ощутите себя лилипутами, увидите глиняные копии достопримечательностей Далата и полюбуетесь Бесконечным озером.
Долина Любви — тематический парк на озере Да Тьен. Ярко-зеленые поляны, лабиринт, цветочные композиции и фигуры, копии мировых достопримечательностей — здесь хочется провести весь день. У вас будет время, чтобы прогуляться, подумать о любви и сделать волшебные фото.
Кофейные плантации и мастерская кофе. Перед вами предстанут холмы с зарослями кофе: вы увидите, как он растёт, а затем понаблюдаете за процессом обработки зёрен и приготовлением напитка. Конечно, вы попробуете один вкуснейших кофе в мире!