Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате

Насладитесь круизом в Нячанге с живой музыкой, неограниченным количеством коктейлей, ужином из морепродуктов с лобстером и бесплатными напитками.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 17:00

Описание круиза

Что вас ждёт? Сядьте на традиционную джонку (парусное судно) в порту Нячанг. Оказавшись на борту, вы увидите захватывающий пейзаж залива Нячанг на закате. Наслаждайтесь коктейлями и вином на палубе, пока вас развлекают музыканты, играющие на фоне звёздного неба, луны и городских огней. Испытайте гастрономическое удовольствие от ужина из пяти блюд из морепродуктов на борту, слушая серенады музыкантов. Завершите свой романтический ужин напитками или коктейлями в гостиной или на палубе, прежде чем отправиться обратно в Нячанг. Важная информация:
  • На экскурсию запрещено приводить животных (разрешены только собаки-поводыри).
  • Вас начнут забирать из отеля около 15:00 часов. В 17:00 начало круиза.

Ежедневно в 17:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно в пределах 10 километров в Нячанге
  • Приветственный напиток
  • Услуги менеджера на борту
  • Канапе на палубе и комплексное меню из морепродуктов с лобстером
  • Бесплатный Wi-Fi на лодке
  • Бесплатное неограниченное количество напитков (коктейли, вино, фруктовый сок, пиво, чай, кофе, минеральная вода)
  • Живая музыка (скрипка и гитара)
  • Свежие сезонные фрукты
  • Плата за обслуживание
Что не входит в цену
  • Визовый/паспортный сбор
  • Доплата 20% в праздничные дни: 1 января, 30 апреля, 1 мая, 2 сентября, 24 и 25 декабря, 31 декабря и даты Лунного Нового года/n
Место начала и завершения?
Ваш отель в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • На экскурсию запрещено приводить животных (разрешены только собаки-поводыри)
  • Вас начнут забирать из отеля около 15:00 часов. В 17:00 начало круиза
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Бало здорово. обслуживания на высшем уровне.

Входит в следующие категории Нячанга

