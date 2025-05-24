Идеальный день на острове Doi Dep включает белоснежные пляжи, коктейли в баре и расслабление в гамаке под пальмами.
Гости могут заняться снорклингом у кораллового рифа и посетить уникальный океанариум с редкими
Гости могут заняться снорклингом у кораллового рифа и посетить уникальный океанариум с редкими
6 причин купить эту прогулку
- 🌴 Белоснежные пляжи
- 🍹 Коктейли и бар
- 🐠 Снорклинг у рифа
- 🌊 Прогулка по океанариуму
- 🏝 Эстетичные фотозоны
- 🍽 Обед с видом на море
Что можно увидеть
- Океанариум
- Коралловый риф
Описание водной прогулки
- Трансфер от/до отеля и индивидуальный спидбот.
- Welcome drink при входе на остров.
- Прогулка по океанариуму с морскими сокровищами.
- Бар — коктейли, соки, пиво, фрукты.
- Снорклинг на коралловом рифе пляжа Soi.
- Гамаки, шезлонги, пальмы — эстетичные фотозоны пляжа Paradise.
- Обед с видом на море в ресторане пятизвёздочного отеля.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер до порта и обратно, поездка на спидботе, посещение океанариума, снорклинг, обед, безлимитный бар (коктейли по меню).
- Бесплатный трансфер в черте города Нячанг. При проживании за его пределами уточняйте условия в переписке с гидом.
- С порта до острова на спидботе вы доберётесь за 6 минут.
- Лица до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослого.
- В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Детский (от 3 до 12 лет)
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 654 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый годЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Соболева
24 мая 2025
Просто невероятное путешествие на райский остров 🏝️ миллиард эмоций , спасибо огромное организаторам !!! Ксения наш гид 🤍 просто чудо 🤍 Рекомендую 100% посетить эту экскурсию , такого во Вьетнаме вы не найдете ! Всё сработано очень чётко и по делу , а ещё безумно красиво ❤️ любовь 😻
Дата посещения: 24 мая 2025
Артём
16 окт 2025
Экскурсия получилась невероятно атмосферной. Ксения замечательный гид с голосом, которому хочется просто слушать и слушать, спокойный, уверенный, как у диктора.
Отдельно еще отмечу фотографа - настоящий профессионал своего дела.
Райские острова действительно оправдали своё название, а благодаря настроению всей группы даже тучи быстро рассеялись. День вышел просто идеальный.
Отдельно еще отмечу фотографа - настоящий профессионал своего дела.
Райские острова действительно оправдали своё название, а благодаря настроению всей группы даже тучи быстро рассеялись. День вышел просто идеальный.
Александра
15 окт 2025
Спасибо огромное Юлии,за ее позитив. Девушка очень энергичная,классная,взбодрила нас с утра своей энергией!!!😎🤟Все было организовано,все вовремя,весело!! Провели время круто,разнообразили свой отдых❤️Все очень круто провели время,фотографировались,развлекались,общались,накормили нас вкусным обедом
Мы если честно очень жаждали этот отдых продлить😆но работа есть работа,ничего с этим не поделаешь)))Юля,ты крутая🤟Удачи тебе в твоем направлении❤️
Мы если честно очень жаждали этот отдых продлить😆но работа есть работа,ничего с этим не поделаешь)))Юля,ты крутая🤟Удачи тебе в твоем направлении❤️
Наталья
21 сен 2025
Все понравилось, но ожидали более дикий, природный отдых! Название экскурсии не соответствует ожиданиям, остров слишком техногенный. Если бы название было Luxury island, ожидания бы соответствовали действительности! Все было организовано на
Даниил
23 июл 2025
Все прошло замечательно. Нас сопровождали три хорошие, вежливые, добродушные девушки на протяжении всей экскурсии. Было круто, советую остальным.
А
Альберт
19 июл 2025
Спасибо команде за поездку. Организация хорошая, все четко и без задержек. На острове удобно, чисто, бесплатные коктейли и вкусный обед. Была небольшая накладка, но всякое бывает, ребята разрешили ситуацию, и у нас в итоге было даже больше времени на острове. Очень приятные, веселые гиды
Т
Татьяна
29 апр 2025
Пляж на острове очень красивый. Организаторы большие молодцы: старались и заботились обо всем. Чувствовала себя как на вилле в гостях у друзей - и в бассейне с детьми других гостей
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
$200 за человека