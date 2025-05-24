С Соболева Просто невероятное путешествие на райский остров 🏝️ миллиард эмоций , спасибо огромное организаторам !!! Ксения наш гид 🤍 просто чудо 🤍 Рекомендую 100% посетить эту экскурсию , такого во Вьетнаме вы не найдете ! Всё сработано очень чётко и по делу , а ещё безумно красиво ❤️ любовь 😻

Артём Экскурсия получилась невероятно атмосферной. Ксения замечательный гид с голосом, которому хочется просто слушать и слушать, спокойный, уверенный, как у диктора.

Отдельно еще отмечу фотографа - настоящий профессионал своего дела.



Райские острова действительно оправдали своё название, а благодаря настроению всей группы даже тучи быстро рассеялись. День вышел просто идеальный.

Александра Спасибо огромное Юлии,за ее позитив. Девушка очень энергичная,классная,взбодрила нас с утра своей энергией!!!😎🤟Все было организовано,все вовремя,весело!! Провели время круто,разнообразили свой отдых❤️Все очень круто провели время,фотографировались,развлекались,общались,накормили нас вкусным обедом

Мы если честно очень жаждали этот отдых продлить😆но работа есть работа,ничего с этим не поделаешь)))Юля,ты крутая🤟Удачи тебе в твоем направлении❤️

Наталья читать дальше высшем уровне, трансфер, развлечения и забота ребят. Очень интересная экспозиция морских обитателей, свободная пляжная зона. Не понравилось распыление пены на пляжной зоне! Пену лучше убрать! Жалко было видеть растения с налипшей пеной! Все понравилось, но ожидали более дикий, природный отдых! Название экскурсии не соответствует ожиданиям, остров слишком техногенный. Если бы название было Luxury island, ожидания бы соответствовали действительности! Все было организовано на

Даниил Все прошло замечательно. Нас сопровождали три хорошие, вежливые, добродушные девушки на протяжении всей экскурсии. Было круто, советую остальным.

А Альберт Спасибо команде за поездку. Организация хорошая, все четко и без задержек. На острове удобно, чисто, бесплатные коктейли и вкусный обед. Была небольшая накладка, но всякое бывает, ребята разрешили ситуацию, и у нас в итоге было даже больше времени на острове. Очень приятные, веселые гиды