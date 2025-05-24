Мои заказы

Из Нячанга - на райский остров Doi Dep

Откройте для себя остров Doi Dep: белый песок, коктейли, снорклинг и прогулка по океанариуму. Всё это в одном дне для вашей перезагрузки
Идеальный день на острове Doi Dep включает белоснежные пляжи, коктейли в баре и расслабление в гамаке под пальмами.

Гости могут заняться снорклингом у кораллового рифа и посетить уникальный океанариум с редкими
морскими обитателями.

Два живописных пляжа и обед с видом на море в ресторане пятизвёздочного отеля делают эту поездку незабываемой. В стоимость включены трансфер, поездка на спидботе, снорклинг и обед. Это идеальная возможность для отдыха и наслаждения природой

5
7 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Белоснежные пляжи
  • 🍹 Коктейли и бар
  • 🐠 Снорклинг у рифа
  • 🌊 Прогулка по океанариуму
  • 🏝 Эстетичные фотозоны
  • 🍽 Обед с видом на море
Из Нячанга - на райский остров Doi Dep© Константин
Из Нячанга - на райский остров Doi Dep© Константин
Из Нячанга - на райский остров Doi Dep© Константин
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Океанариум
  • Коралловый риф

Описание водной прогулки

  • Трансфер от/до отеля и индивидуальный спидбот.
  • Welcome drink при входе на остров.
  • Прогулка по океанариуму с морскими сокровищами.
  • Бар — коктейли, соки, пиво, фрукты.
  • Снорклинг на коралловом рифе пляжа Soi.
  • Гамаки, шезлонги, пальмы — эстетичные фотозоны пляжа Paradise.
  • Обед с видом на море в ресторане пятизвёздочного отеля.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер до порта и обратно, поездка на спидботе, посещение океанариума, снорклинг, обед, безлимитный бар (коктейли по меню).
  • Бесплатный трансфер в черте города Нячанг. При проживании за его пределами уточняйте условия в переписке с гидом.
  • С порта до острова на спидботе вы доберётесь за 6 минут.
  • Лица до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослого.
  • В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Детский (от 3 до 12 лет)$55
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 654 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме <3

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
С
Соболева
24 мая 2025
Просто невероятное путешествие на райский остров 🏝️ миллиард эмоций , спасибо огромное организаторам !!! Ксения наш гид 🤍 просто чудо 🤍 Рекомендую 100% посетить эту экскурсию , такого во Вьетнаме вы не найдете ! Всё сработано очень чётко и по делу , а ещё безумно красиво ❤️ любовь 😻
Дата посещения: 24 мая 2025
Артём
Артём
16 окт 2025
Экскурсия получилась невероятно атмосферной. Ксения замечательный гид с голосом, которому хочется просто слушать и слушать, спокойный, уверенный, как у диктора.
Отдельно еще отмечу фотографа - настоящий профессионал своего дела.

Райские острова действительно оправдали своё название, а благодаря настроению всей группы даже тучи быстро рассеялись. День вышел просто идеальный.
Экскурсия получилась невероятно атмосферной. Ксения замечательный гид с голосом, которому хочется просто слушать и слушать, спокойный, уверенный, как у диктора.
Отдельно еще отмечу фотографа - настоящий профессионал своего дела.

Райские острова действительно оправдали своё название, а благодаря настроению всей группы даже тучи быстро рассеялись. День вышел просто идеальный.
Александра
Александра
15 окт 2025
Спасибо огромное Юлии,за ее позитив. Девушка очень энергичная,классная,взбодрила нас с утра своей энергией!!!😎🤟Все было организовано,все вовремя,весело!! Провели время круто,разнообразили свой отдых❤️Все очень круто провели время,фотографировались,развлекались,общались,накормили нас вкусным обедом
Мы если честно очень жаждали этот отдых продлить😆но работа есть работа,ничего с этим не поделаешь)))Юля,ты крутая🤟Удачи тебе в твоем направлении❤️
Мы если честно очень жаждали этот отдых продлить😆но работа есть работа,ничего с этим не поделаешь)))Юля,ты крутая🤟Удачи тебе в твоем направлении❤️
Наталья
Наталья
21 сен 2025
Все понравилось, но ожидали более дикий, природный отдых! Название экскурсии не соответствует ожиданиям, остров слишком техногенный. Если бы название было Luxury island, ожидания бы соответствовали действительности! Все было организовано на
высшем уровне, трансфер, развлечения и забота ребят. Очень интересная экспозиция морских обитателей, свободная пляжная зона. Не понравилось распыление пены на пляжной зоне! Пену лучше убрать! Жалко было видеть растения с налипшей пеной!

Даниил
Даниил
23 июл 2025
Все прошло замечательно. Нас сопровождали три хорошие, вежливые, добродушные девушки на протяжении всей экскурсии. Было круто, советую остальным.
А
Альберт
19 июл 2025
Спасибо команде за поездку. Организация хорошая, все четко и без задержек. На острове удобно, чисто, бесплатные коктейли и вкусный обед. Была небольшая накладка, но всякое бывает, ребята разрешили ситуацию, и у нас в итоге было даже больше времени на острове. Очень приятные, веселые гиды
Т
Татьяна
29 апр 2025
Пляж на острове очень красивый. Организаторы большие молодцы: старались и заботились обо всем. Чувствовала себя как на вилле в гостях у друзей - и в бассейне с детьми других гостей
поиграли в фрисби, и поболтали, накупались в море, пили вкуснейшие фреши и ели фрукты.
Интересные обитатели в аквариуме.

Снорклинг впечатлит тех, кто снорклит впервые - риф небольшой, рыбок немного.
Если вы опытный снорклер, не ждите здесь встречи с черепахой размером с алабая)) тут просто милые рыбки)
Если хочется тихий пляж и чистое море, то эта экскурсия подойдет вам)

Дата посещения: 29 апр 2025

Входит в следующие категории Нячанга

