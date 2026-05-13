Без спешки познакомиться с городом и его главными достопримечательностями
Нячанг — это не только классные магазины, и сегодня мы точно обойдёмся без них. Вы узнаете историю города и прикоснётесь к культуре и быту тех, кто здесь живёт. Побываете в буддийских храмах и католическом соборе. Узнаете, кто такие чамы и вьеты и чем отличается фо-бо от фо-га.
Пагода Лонгшон — центр буддизма провинции Кханьхоа. Вы рассмотрите лежащего Будду и сидящего Будду, которого видно из всех отелей города.
Кафедральный собор Девы Марии. Мы расскажем и покажем, как европейская религия существует и развивается во Вьетнаме.
Сад камней. Вы полюбуетесь пейзажами и увидите выступления артистов, играющих на народных инструментах.
Пагода Да Бао. Отсюда открывается шикарный вид на Нячанг с высоты птичьего полёта.
Чамские башни Понагар — древнейшая постройка на территории города. Мы познакомим вас с удивительной историей этого места.
Рынок Чо Дам — самый большой в Нячанге. Вы прикоснётесь к повседневному быту местных жителей, а мы угостим вас традиционным вьетнамским кофе на кокосовом молоке с кокосовым мороженым.
Тайминг: на каждой локации мы проводим по 45–50 мин, переезды между ними — по 10–15 мин.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе Ford Transit или аналогичном, входные билеты, кофе и вода
Для посещения храмов вам необходима одежда, прикрывающая плечи и колени
Можно организовать трансфер из Камрани. Доплата — $30 за автомобиль
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник в 09:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$45
Дети от 3 лет до 12 лет
$35
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2276 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий.
В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год живут читать дальшеуменьшить
во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы.
Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Отличная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Нячанга в сопровождении гида Юлии. Экскурсия полностью оправдала мои ожидания, примечательно, что я оказалась единственным участником групповой программы и всё поднастроилось вдруг под меня - шик. Юля, спасибо за классные фотографии и твоё стихотворение.
Константин
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв!
Нам очень приятно, что экскурсия оправдала ваши ожидания и подарила столько положительных эмоций. Отдельное спасибо за теплые читать дальшеуменьшить
слова в адрес Юлии — обязательно передадим их ей. Очень рады, что день получился таким комфортным и запоминающимся!
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Хочу выразить огромную благодарность Владиславе за потрясающую обзорную экскурсию по Нячангу. Это было не просто перемещение между достопримечательностями, а настоящее погружение в атмосферу города. Особенно запомнилось кафе со знаменитым вьетнамским кофе. Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень легко и интересно. Спасибо за яркие эмоции и отличное настроение! Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Если вы ждете много исторических фактов, то эта экскурсия не для вас! В целом мне понравилось:забрали от отеля и отвезли к основным местам (это +), Андрей (гид) ооочень сильно пытается читать дальшеуменьшить
понравится туристам (это -), а лучше бы побольше информации про Вьетнам почитал, т. к. не с исторической не с той позиции,что он живет уже 2,5 года особо ничего не рассказал. Почему так пишу? Была на других экскурсиях, где такие же экспаты рассказывали намного больше и интереснее… У меня не было больших ожиданий к экскурсии, поэтому ставлю 4 из 5 т. к. по сути она себя оправдала.
Константин
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и честную обратную связь.
Нам жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания по объему исторической информации. читать дальшеуменьшить
Мы обязательно обсудим ваши замечания с гидом и учтем их в дальнейшей работе. При этом рады, что в целом экскурсия оставила положительное впечатление и была полезна для знакомства с основными достопримечательностями города.
Спасибо, что поделились своим мнением — это помогает нам становиться лучше.
Вам был полезен этот отзыв?
NATALIA
Посетили основные туристические метки Нячанга. Мне не хватило больше информации о городе, ведь он не только вдоль моря… хотя бы проехались там. Гид немного рассказывал о самом городе. а я думаю есть что рассказать.
Константин
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и обратную связь!
Рады, что вам удалось посетить основные достопримечательности Нячанга. Также благодарим за замечание — действительно, читать дальшеуменьшить
история и жизнь города гораздо шире туристических локаций. Мы обязательно учтем ваше пожелание и подумаем, как сделать рассказ о самом Нячанге еще более насыщенным и интересным.
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Самое красивое и интересное в Нячанге»