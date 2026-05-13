Нячанг — это не только классные магазины, и сегодня мы точно обойдёмся без них. Вы узнаете историю города и прикоснётесь к культуре и быту тех, кто здесь живёт. Побываете в буддийских храмах и католическом соборе. Узнаете, кто такие чамы и вьеты и чем отличается фо-бо от фо-га.

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Описание экскурсии

Пагода Лонгшон — центр буддизма провинции Кханьхоа. Вы рассмотрите лежащего Будду и сидящего Будду, которого видно из всех отелей города.

Кафедральный собор Девы Марии. Мы расскажем и покажем, как европейская религия существует и развивается во Вьетнаме.

Сад камней. Вы полюбуетесь пейзажами и увидите выступления артистов, играющих на народных инструментах.

Пагода Да Бао. Отсюда открывается шикарный вид на Нячанг с высоты птичьего полёта.

Чамские башни Понагар — древнейшая постройка на территории города. Мы познакомим вас с удивительной историей этого места.

Рынок Чо Дам — самый большой в Нячанге. Вы прикоснётесь к повседневному быту местных жителей, а мы угостим вас традиционным вьетнамским кофе на кокосовом молоке с кокосовым мороженым.

Тайминг: на каждой локации мы проводим по 45–50 мин, переезды между ними — по 10–15 мин.

Организационные детали