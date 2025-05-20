Погрузитесь в подводный мир коралловых рифов Нячанга, отдохните в плавучем баре с фруктами и коктейлями, а также насладитесь целебными грязевыми ваннами и минеральными бассейнами на острове Хон Там. Идеальный баланс приключений и релаксации.
Описание водной прогулкиСнорклинг среди кораллового рифа Начните день с знакомства с подводным миром Нячанга, исследуя коралловый риф и сотни видов красочных рыб. После снорклинга вас ждут домашняя выпечка и ароматный кофе для восстановления сил. Отдых и развлечения в плавучем баре Насладитесь неограниченным количеством фруктов и коктейлей в плавучем баре. Спуститесь с водных горок, прокатитесь на доске с веслом и наслаждайтесь живой музыкой, создающей особую атмосферу отдыха. Целебные грязевые ванны и местные деликатесы В полдень вас ждёт обед с видом на город, где можно попробовать морепродукты и местные блюда. После обеда отправляйтесь на остров Хон Там Мерперле для расслабления в минеральных бассейнах и грязевых ваннах с лечебными свойствами. Важная информация:
- Что взять с собой: полотенце.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для снорклинга
- Живая музыка
- Грязевые ванны, минеральные водопады
- Обед
- Поздний завтрак с домашней выпечкой, печеньем, кофе и чаем
- Огромная водная горка, сапсерфинг (SUP)
- Спасательный жилет
- Страховка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Водные виды спорта: гидроцикл, парасейлинг, дайвинг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степан
20 мая 2025
Это был потрясающий опыт, однозначно рекомендую включить эту активность в программу пребывания. Персонал был очень энергичным и очень помогал. Они даже спели песню с днём рождения для моей дочери.
М
Милана
18 авг 2024
Наш гид Тайгер был просто потрясающим! Сделал этот тур лучшим из всех! Он был очень весёлым и заряжал отличной энергией! Грязевые ванны тоже были великолепными и расслабляющими, теперь моя кожа такая мягкая!
С
Софья
28 фев 2024
Всё было отлично, каждая часть программы. Я не ожидал, что снорклинг, музыка и караоке-вечеринка будут настолько крутыми — мы отлично повеселились! Тайгер — один из лучших гидов, которых я встречал.
